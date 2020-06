Terlikowski krytycznie o wypowiedzi Czarnka o LGBT. „Wszyscy ludzie są równi”

W sobotę w programie „Studio Polska” Przemysław Czarnek wypowiadał się na temat LGBT. – Ideologia LGBT to co innego, niż homoseksualiści, biseksualiści, transwestyci, czy inni tam jeszcze queer, czyli dziwacy. To są ludzie. Pogubieni oczywiście w swojej seksualności i życiu, jednocześnie chorzy z nienawiści do ludzi heteroseksualnych, do tradycji i chrześcijaństwa, ale to jest inna rzecz. Ale ludzie, nikt im człowieczeństwa nie odmawia – perorował Czarnek.

– Natomiast LGBT to jest ideologia, która fałszuje rzeczywistość, wprowadza totalny relatywizm i próbuje zrównać dobro ze złem. Próbuje zafałszować rzeczywistość i powiedzieć, że dwójka gejów, a może nawet trójka, może zawrzeć taki sam związek jak w Brazylii – mówił Czarnek. Dodał, że jest to „totalnie niemoralne” .

– Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości – apelował Czarnek. – Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją – dodał poseł PiS.

Terlikowski: To elementarz Ewangelii

Słowa Czarnka skomentował katolicki publicysta Tomasz Terlikowski. „Można i moim zdaniem trzeba zdecydowanie sprzeciwiać się postulatom środowisk liberalnych i lewicowych dotyczących zmiany definicji małżeństwa, a jednocześnie trzeba jasno i zdecydowanie podkreślać, że wszyscy ludzie są równi” – stwierdził. „»Ci ludzie« – kogokolwiek miał na myśli poseł Czarnek – są »równi ludziom normalnym«. To elementarz nie tylko praw człowieka, ale też Ewangelii” – dodał.

Politycy komentują