Polska wycofa się z konwencji antyprzemocowej? Jest stanowisko Rady Europy

Zbigniew Ziobro zapowiedział, że w poniedziałek 27 lipca Polska złoży formalny wniosek do resortu rodziny o podjęcie prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej (antyprzemocowej). – Nie zgadzamy się z obszarem konwencji, który dotyczy ideologizacji, z tym się nie zgadzamy. Te zapisy mogłyby doprowadzić do wzrostu przemocy. Proszę nie ulegać propagandzie lewackiej i lewicowej. Nie zgadzamy się z postulatami środowisk lewicowych opartych na konwencji. Zapisy konwencji dają możliwość do kwestionowania tradycji i religii, jako przyczyny przemocy wobec kobiet. Uważamy, że jest to jednak bardziej skomplikowane – tłumaczył minister. Ziobro przekonywał, że polskie prawo jest wzorcem dla innych krajów Unii Europejskiej i innych krajów na świecie, jeśli chodzi o standard ochrony przed przemocą.

Dialog odnośnie treści konwencji

Zapowiedzi polskich władz zaniepokoiły Radę Europy. W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie organizacji oceniono, że pomysł ten jest ogromnym krokiem wstecz. - Konwencja stambulska jest kluczowym międzynarodowym traktatem Rady Europy dotyczącym zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jest to jedyny cel tego dokumentu - stwierdziła sekretarz generalna organizacji. Marija Pejcinović Burić dodała, że w przypadku jakichkolwiek nieporozumień odnośnie treści dokumentu, Rada Europy jest gotowa wyjaśnić je w konstruktywnym dialogu. - Wyjście z konwencji byłoby godne ubolewania i stanowiłoby wielki krok wstecz, jeśli chodzi o ochronę kobiet przed przemocą w Europie - dodała.