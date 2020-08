Wyniki matur 2020. Co czwarty nie zdał przynajmniej jednego egzaminu

Do egzaminów maturalnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w tzw. terminie głównym w czerwcu przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). 191 734 absolwentów zdało wszystkie egzaminy obowiązkowe, co stanowi 74 proc. 17,2 proc. zdających ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego 8 września, a 8,8 proc. osób nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.

Przypomnijmy – egzamin maturalny zostaje uznany za zaliczony, jeśli maturzysta otrzymał przynajmniej 30 proc. z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Uczniowie przystępujący do egzaminu dojrzałości musieli przystąpić również do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale nie musieli na nim uzyskać 30 proc., żeby zdać całą maturę. W tym roku, ze względu na stan epidemii zrezygnowano z przeprowadzenia obowiązkowego egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego.

Matury 2020. CKE opublikowała wyniki

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we wtorek 11 sierpnia zostały opublikowane szczegółowe parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w „Formule 2015” ze wszystkich typów szkół. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 92 proc. podejmujących próbę, z matematyki – 79 proc., a z języka angielskiego – 92 proc.

