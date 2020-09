Nie tylko Jarosław Gowin. Porozumienie ma drugiego reprezentanta w rządzie

Krótko po wpisie Adama Bielana na Twitterze w podobnym tonie wypowiedział się Kamil Bortniczuk. Poseł Porozumienia pogratulował Michałowi Cieślakowi, który jest kandydatem jego ugrupowania na ministra – członka Rady Ministrów ds. Rozwoju samorządu terytorialnego. Te doniesienia i tak muszą poczekać na oficjalne potwierdzenie, chociaż lista szefów resortów oraz pozostałych członków zrekonstruowanego gabinetu Mateusza Morawieckiego pojawiła się już w sieci za sprawą redakcji Onetu.

Kim jest Michał Cieślak?

Pochodzący z Dąbrowy Tarnowskiej polityk ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie. Pracował w grupie BezPol w Mielcu, prowadził również firmę MC Consulting, która specjalizowała się doradztwem z zakresu funduszy europejskich. Od 2011 do 2015 roku stał na czele rady powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju. Przez trzy lata należał do partii Polska Razem, a w 2017 roku dołączył do Porozumienia.

Cieślak dostał się do Sejmu już w 2015 roku, startując z listy PiS w okręgu kieleckim. W parlamencie zasiadał m.in. w komisjach gospodarki i rozwoju czy rolnictwa i rozwoju wsi. Bezskutecznie ubiegał się o mandat w Parlamencie Europejskim. Sukcesem zakończyła się za to jego walka o reelekcję na krajowym podwórku, dzięki czemu od 2019 roku ponownie zasiada w Sejmie.