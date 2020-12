Rząd zdecydował o terminie publikacji wyroku TK ws. aborcji

Przypomnijmy, że 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z Konstytucją. Aborcji takiej dokonuje się, gdy płód ma ciężkie i nieodwracalne wady. Wyrok ten spowodował gwałtowne protesty społeczne, które nie gasną do dziś. W Dzienniku Ustaw wciąż nie opublikowano wspomnianego wyroku, choć zgodnie z przepisami Konstytucji, powinno się to stać niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji TK. W Sejmie utknął także alternatywny projekt w sprawie aborcji, który zgłosił prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaproponował, by złagodzić wyrok TK i w przepisach doprecyzować, by aborcja z uwagi na wady letalne (śmiertelne) płodu wciąż była dopuszczalna.

Rząd o Strajku Kobiet: Bezprawne zgromadzenia publiczne

Podczas posiedzenia rządu we wtorek 1 grudnia przyjęto w tej sprawie stanowisko. Rada Ministrów podkreśliła, że po ogłoszeniu wyroku doszło do licznych protestów. Zdaniem rządu protesty, w stanie epidemii, były "bezprawnymi zgromadzeniami publicznymi".

„Zaistniała sytuacja nosi znamiona stanu wyższej konieczności. Niewątpliwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie jednak sytuacja bardzo poważnych napięć społecznych wymaga przeanalizowania właściwej daty tej publikacji. Prezes Rady Ministrów nie może podjąć decyzji o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, podjętego zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednocześnie nie istnieje regulacja zobowiązująca Prezesa Rady Ministrów do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w terminie oznaczonym konkretną liczbą dni lub datą” - czytamy w komunikacie rządu.

Wyrok TK ws. aborcji. Kiedy zostanie opublikowany?

W dalszej części oświadczenia dodano, że „w tym stanie faktycznym oraz prawnym Rada Ministrów wyraża przekonanie, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia”. „Wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego uzasadnienie, tego samego dnia – w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski” – zapewniono.

