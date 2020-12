Orban i Morawiecki na wspólnej konferencji w Brukseli. „Kilka krajów było przeciwnych”

– Negocjacje budżetowe przyniosły nam bardzo dobry rezultat. Te środki pomogą nam wyjść z kryzysu. Mieliśmy problem niejednoznaczności niektórych przepisów, baliśmy się, że kraje mogłyby mieć arbitralnie zabierane środki, jeśli coś by się komuś nie podobało. Mamy dużo mocniejsze gwarancje niż mieliśmy dwa tygodnie temu, to jest efekt negocjacji. Razem z Węgrami ramię w ramię negocjowaliśmy konkluzje. Są tam sformułowania, które jasno opisują ten proces. Jest tam wyraźne zdanie, że nawet ustalenie, że jest problem z praworządnością nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu zabrania środków, mechanizmu sankcyjnego. Wyeliminowaliśmy wszystkie niejednoznaczności. Te konkluzje są bardzo jasne i precyzyjne – tłumaczył Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Brukseli. Wcześniej szef Rady Europejskiej podkreślił, że państwom udało się osiągnąć porozumienie ws. budżetu UE oraz Funduszu Odbudowy.

twitter

Szef polskiego rządu dodał, że Komisja Europejska zobowiązała się także do wzięcia tych zapisów i przełożenia ich na legislację. – KE, która od strony wykonawczej odpowiada za realizację rozporządzenia, będzie brała pod uwagę te konkluzje. Są one trwałym aktem prawa europejskiego, są bliskie traktatom i są ponad rozporządzeniami. To, co dziś przyjęliśmy, nie jest łatwe do zmiany. Konkluzje wymagają jednoznaczności – tłumaczył premier. Morawiecki przyznał, że niektóre kraje UE nie zgadzały się na przyjęcie tych konkluzji. Zapewnił, że w trakcie negocjacji wyznaczono jasną linię demarkacyjną pomiędzy praworządnością a budżetem. Premier po raz kolejny podziękował także Viktorowi Orbanowi za współpracę i wsparcie w negocjacjach.

Orban: Nigdy nie przeżyłem tak trudnych negocjacji, jak dzisiaj

– Jestem w polityce od 30 lat. Nigdy nie przeżyłem tak trudnych negocjacji, jak dzisiaj – stwierdził węgierski premier. Viktor Orban podkreślił, że od wielu tygodni trwała dyskusja, czy ważniejszy jest głos instytucji unijnych czy rządów krajowych. – Te negocjacje pokazały, że kluczem jest sojusz państw członkowskich i tego nie da się obejść. Walczyliśmy o nasze prawa, nie poddaliśmy się szantażowi i temu, co było nie do zaakceptowania przez nas. Teraz pozostaje pytanie, na ile dzisiejsze porozumienie jest trwałe – komentował zaznaczając, jak ważne jest to, że dzisiejsze konkluzje mogą być zmienione tylko i wyłącznie większością bezwzględną. - Fantastyczne jest poczucie, że udało nam się osiągnąć to, co sobie założyliśmy - stwierdził. Premier Węgier zaznaczył również, że - o czym mówiła Angela Merkel - pozostaje jeszcze jeden krok, czyli ratyfikacja porozumienia przez parlamenty krajowe.

Kompromis w Brukseli

Negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy zakończyły się sukcesem. Państwom członkowskim udało się dojść do porozumienia. Oznacza to, że ani Polska ani Węgry nie zdecydowały się na zgłoszenie weta. „Mamy porozumienie ws. budżetu UE i Funduszu Odbudowy. Teraz możemy rozpocząć jego wdrażanie i odbudowę naszej gospodarki. Ten przełomowy pakiet naprawczy przyspieszy zieloną i cyfrową transformację” – przekazał za pośrednictwem Twittera szefa Rady Europejskiej Charles Michel.

twitter

Na razie nie opublikowano jeszcze ostatecznych konkluzji ze szczytu UE.

Czytaj też:

Mówił „weto albo śmierć”. Jak porozumienie ws. budżetu UE skomentował Janusz Kowalski?