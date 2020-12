Dolny Śląsk: Obywatele Iraku oskarżeni o finansowanie ISIS

Jak informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, śledztwo w tej sprawie prowadzone było w latach 2017-2020. Z ustaleń służb wynika, że dwaj obywatele Iraku, transferowali środki na działania bojowe ISIS na Bliskim Wschodzie.

Do przekazywania pieniędzy mieli używać pozabankowego systemu „Hawala”. Proceder miał z kolei trwać od 2016 roku. „Pieniądze, pochodzące od członków rodzin bojowników Państwa Islamskiego zamieszkałych na terenie Europy, transferowane były do Polski za pośrednictwem przekazów Western Union. Tak otrzymane środki podejrzani przekazywali następnie członkom organizacji terrorystycznych (ISIS) na terenie Iraku” – opisuje wspomniany mechanizm ABW.

Zatrzymani w czerwcu 2020 roku

Irakijczycy zostali zatrzymani już w czerwcu 2020 roku i do dziś przebywają w areszcie tymczasowym. 14 grudnia do Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna trafił akt oskarżenia w ich sprawie. Za finansowanie terroryzmu grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Wydział Zamiejscowy ABW we Wrocławiu, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Czytaj też:

Namawiał do inwestowania w nieistniejące dzieła sztuki. Oszukał klientów na 300 mln zł