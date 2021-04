Pomaska o „kupowaniu wyborców”. Lipiński: Jogging po lesie na kolanach

Agnieszka Pomaska w Poniedziałek Wielkanocny zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym przeanalizowała przebieg procesu szczepień w Polsce. Posłanka KO stwierdziła, że Michał Dworczyk w konsekwencji zamieszania, do którego doszło 1 kwietnia w Narodowym Programie Szczepień, powinien podać się do dymisji. Agnieszka Pomaska w kilkuminutowym nagraniu odniosła się również do szeroko komentowanej sytuacji dotyczącej przebiegu szczepień w Rzeszowie.

„Pomyślcie do czego jeszcze zdolna jest władza, która w pandemii wykorzystuje szczepionki do wyborczej walki. Potrafię dziś sobie wyobrazić, że do wszystkiego! Ale to nie znaczy, że sobie z tym nie poradzimy. Potrzebujemy tylko Waszego wsparcia. Będą kłamać i manipulować. Będą próbować kompromitować opozycję. Nie dajcie się nabierać. Wspólnie uda nam się skończyć z tą patologią!” – napisała polityk.

Lipiński: Jogging po lesie na kolanach

– Ten rząd używa szczepionek, które nie są ich własnością, które zostały wynegocjowane przez UE. To największe i najbogatsze kraje UE podzieliły się z takimi krajami jak Polska dostępem do szczepionki. To dlatego w Niemczech szczepienie nie idzie tak dobrze, jakby mogło. Bo gdyby każdy kraj sam walczył o szczepionki, to tych szczepionek najwięcej byłoby w tych największych krajach jak w Niemczech, Francji, Włoszech, czy Hiszpanii – kontynuowała polityk. Na zakończenie Agnieszka Pomaska dodała, że polski rząd „gra szczepionkami i wysyła je tam, gdzie będzie próbował kupić wyborców”.

Słowa posłanki skomentował Dariusz Lipiński na Twitterze. „Pierwszy raz w życiu widzę jogging po lesie na kolanach” – napisał poseł V i VI kadencji Sejmu.

Michał Dworczyk: To są kłamstwa

We wtorek 6 kwietnia zamieszanie wokół szczepień w Rzeszowie wyjaśniał na konferencji prasowej Michał Dworczyk. – Pojawiły się informacje, że w Rzeszowie szczególnie duży procent mieszkańców miasta już się zaszczepił. Pojawiły się polityczne insynuacje, że Rzeszów i Podkarpacie są inaczej traktowane niż reszta kraju, że ma to związek z wyborami prezydenckimi. To są kłamstwa albo z braku wiedzy albo dobrej woli – podkreślał polityk.

