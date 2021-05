Zmiany w obostrzeniach od 29 maja. Imprezy na 25-50 osób będą dozwolone

W nowym rozporządzeniu rządu założono, że od 29 maja do 5 czerwca będą dozwolone imprezy i spotkania, jednak pod pewnymi rygorami. Co więcej, do limitów nie będą wliczały się te osoby, które zaszczepiły się przeciwko koronawirusowi.

Wydane 6 maja rozporządzenie Rady Ministrów zakłada m.in. zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu od 15 maja, a także otwarcie, na razie na tydzień, lokali restauracyjnych, a nie tylko ogródków, dla klientów (od 29 maja do 5 czerwca). Od 29 maja dozwolone imprezy i spotkania do 25-50 osób W tym samym rozporządzeniu zawarto zapis, który dalej zakazuje w okresie od 29 maja do 5 czerwca organizowania i udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach, ale rozszerzono listę wyjątków. W tym okresie (29 maja – 5 czerwca 2021 r.) dozwolone będą: spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe;

imprezy i spotkania do 25 osób , które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania, lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących, lub gospodarujących;

, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania, lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących, lub gospodarujących; imprezy i spotkania do 50 osób , które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży;

, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży; zgrupowania, spotkania lub zebrania związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie, lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich). Imprezy dozwolone od 29 maja. Osoby zaszczepione nie będą wliczane do limitów Jest jeszcze jeden wyjątek z tego rozporządzenia. Do limitów opisanych powyżej nie wlicza się osób, które zostały zaszczepione przeciwko koronawirusowi, dotyczy to tych dwóch przypadków: imprez i spotkań do 25 osób , które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres organizującego spotkanie;

, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres organizującego spotkanie; imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu lub w lokalu.