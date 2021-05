NA ŻYWO: Raport NIK w sprawie wyborów kopertowych. Konferencja Mariana Banasia

10:44 Zakończyła się konferencja prasowa prezesa NIK Mariana Banasia. Główne ustalenia analiz są następujące:

- Premier nie miał podstawy prawnej do zarządzenia wyborów kopertowych

- Do premiera wpłynęły ekspertyzy, które ostrzegały przed konsekwencjami takiej decyzji

- Poczta Polska i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przystąpiły do działania, choć nie zawarto z nimi stosownych umów. W stosunku do tych instytucji NIK złożyła zawiadomienia do prokuratury

- Złamano przepisy o RODO, udostępniając Poczcie Polskiej dane obywateli

- Łączny koszt wyborów kopertowych to 76 mln 527 tys. 400 zł. Poczcie Polskiej i PWPW zwrócono ponad 56 mln zł z tej kwoty. 10:43 - Mam jeszcze jeden komunikat. Dwa dni temu dostaliśmy maila, że budynek będzie wysadzony. Teraz mail o moim synu i rzekomym samobójstwie. O komentarz poproszę państwa samych - zakończył konferencję prasową prezes NIK. 10:41 - Działamy w granicach prawa. Nasze wnioski opierają się na konkretnych ustaleniach. Z ustaleń wynika jednoznaczne, że decyzje premiera nie miały podstawy prawnej - powtórzył Banaś. 10:40 Dziennikarze nie odpuszczają i dopytują, dlaczego tak łagodnie potraktowano premiera, skoro wyniki kontroli nie pozostawiają wątpliwości. 10:38 Marian Banaś broni się, że wciąż czeka na odpowiedzi z niektórych resortów. Nie powiedział jednak, do kiedy owe resorty mają czas na ich udzielenie. 10:37 Dziennikarze dopytują, dlaczego nie zostały złożone inne zawiadomienia, skoro wnioski z kontroli są tak mocne. 10:36 Czy będą kolejne zawiadomienia? - Analizujemy odpowiedzi z ministerstw, nie wszystkie jeszcze mamy. Po tej analizie podejmiemy kolejne decyzje - powiedział Banaś. W tym kontekście padają trzy organy: KPRM, MAP i MSWiA. 10:34 Marian Banaś ogłasza, że NIK zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez Pocztę Polską i PWPW. 10:33 - Wypłacono kwotę ponad 56 mln zł. Z czego 53 mln dostała Poczta Polska a 3 mln PWPW, a więc mniej niż faktury przedstawione ministrowi finansów - przekazuje Skwarka. 10:32 - Te spółki zostały na lodzie, bo z jednej strony wykonywały decyzję premiera, a z drugiej strony tych pieniędzy nie ma - ocenia Skwarka. 10:30 Ile pieniędzy ostatecznie wypłacono? NIK podkreśla, że nikt nie poczuwał się do odpowiedzialności. 10:29 Faktura z Poczty Polskiej opiewała na ponad 71 mln zł. Ponad 4 mln zażądała z kolei PWPW. Łączna kwota wyniosła 76 mln 527 tys. 400 zł. 10:27 Teraz NIK skupia się na kosztach. 10:26 - Poczta Polska wystąpiła o dane Polaków, choć nie miała żądnych podstaw prawnych do takich działań - słyszymy. Jedynym organem uprawnionym do takich działań jest PKW. 10:25 Z kontroli wynika także, że doszło do naruszenia RODO. 10:23 - Poczta Polska i PWPW mimo braku umów, przystąpiły do działania bez jakiegokolwiek zabezpieczenia finansowego - słyszymy. 10:22 Zamówienie Poczty Polskiej nigdy nie zostało potwierdzone przez PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych). Przedmiotem umowy nie było wydrukowanie pakietów wyborczych, a dostarczenie ich do wyborców. Choć PWPW nie potwierdziła zamówienia, a szef MSWiA nie wydał stosownych decyzji, przystąpiono do druku - dowiadujemy się. 10:22 - Każda decyzja, która obciąża budżet powinna być oszacowana - dodaje. 10:20 - Czy KPRM robił jakiekolwiek szacunki? I na o nie dostaliśmy odpowiedzi, bo takich szacunków nie robiono - oburza się kontroler NIK. 10:19 - Czy premier wiedział o tych opiniach? Zadaliśmy takie pytanie szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy - wskazuje Skwarka. 10:17 Skwarka wskazuje, że premier miał także dostęp do opinii ekspertów, które głosiły, że ogłoszenie wyborów jest niezgodne z prawem. - W opinii jednego z departamentów wskazane są nawet konsekwencje, jakie premier mógłby ponieść - dodaje. 10:16 - Jaki był mechanizm przygotowań? Przed wydaniem decyzji premiera zbiera się grupa złożona m.in. z przedstawicieli MAP i Poczty Polskiej. Wówczas dzielą między siebie zadania, choć nie ma do tego żadnych podstaw - dodaje. 10:14 W wyniku kontroli ustalono, że premier narzucił wydrukowanie pakietów wyborczych, choć takiej decyzji wydać nie mógł - mówi Skwarka. 10:13 - Premier nie miał podstaw prawnych do tego, by wydawać jakiekolwiek polecenia dot. wykonania wyborów podmiotów, którym te zadania ostatecznie narzucił - ogłosił. 10:12 - Staraliśmy się odpowiedzieć, czy premier mógł podjąć decyzję o organizacji takich wyborów i czy szef MAP (Jacek Sasin) działał zgodnie z prawem, a także czy zadania wskazane Poczcie Polskiej były realizowane prawidłowo - mówi Skwarka. 10:11 Bogdan Skwarka, nadzorujący kontrolę, przedstawia teraz szczegóły. 10:11 - Jedyną jednostką uprawnioną do organizacji wyborów była PKW. Organizowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej było bezprawne - mówi. 10:10 - NIK negatywnie oceniła proces wyborów zarządzonych na 10 maja 2020 roku - oznajmił Banaś. 10:10 Głos zabiera prezes NIK Marian Banaś. 10:08 Materiał filmowy przypomina nam, że wokół zeszłorocznych wyborów prezydenckich panował ogromny chaos organizacyjny. 10:07 W materiale widzimy kolejne zdarzenia, jakie wiosną ubiegłego roku zajmowały opinię publiczną. 10:06 Spotkanie rozpoczyna się od materiału wideo, który jest kalendarium organizacji wyborów kopertowych. 10:05 Rozpoczęła się konferencja prezesa NIK. 10:00 Przypomnijmy, że TVN24 podawał, że na wybory, które się nie odbyły wydano blisko 70 mln zł. 9:57 W siedzibie NIK trwa nerwowe oczekiwanie na prezesa NIK. Czy potwierdzą się medialne doniesienia, m.in. o ogromnych kosztach przedsięwzięcia, o którym zdecydował rząd? Odpowiedź na te pytania usłyszymy prawdopodobnie już za chwilę. 9:55 W mediach pojawiają się liczne przecieki na temat dzisiejszej konferencji. Onet podaje, że gromy posypią się nie tylko na premiera, ale i na Pocztę Polską.

Z początkowych zapowiedzi wynikało, że raport na temat niedoszłych wyborów kopertowych z 2020 roku zostanie zaprezentowany 18 maja. Z nieznanych przyczyn prezes NIK Marian Banaś przełożył jednak datę publikacji i zapowiedział, że raport zostanie pokazany pięć dni wcześniej – 13 maja. Stało się to krótko po tym, jak do mediów przeciekły szczegóły wspomnianego raportu, a w domu syna Mariana Banasia – Jakuba – doszło do przeszukania. Zdenerwowany tym faktem prezes NIK stwierdził, że działania służb są wymierzone w jego rodzinę, ponieważ przygotowuje krytyczne dla władzy raporty.

Wybory kopertowe, które się nie odbyły

Przypomnijmy, że NIK zbadał okoliczności tzw. wyborów kopertowych, czyli wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 roku. Polacy mieli wówczas głosować w formule korespondencyjnej z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa. Po wydaniu zgody na takie wybory i wydrukowaniu pakietów wyborczych, przekazano Poczcie Polskiej dane Polaków. Ostatecznie cały plan spalił na panewce, a wybory w takiej formie się nie odbyły.

Jak ujawnił TVN24, przygotowanie wyborów kosztowało blisko 70 milionów złotych – na taką sumę firmy wystawiły faktury Poczcie Polskiej w związku z organizacją wyborów. wybory prezydenckie odbyły się ostatecznie na przełomie czerwca i lipca (pierwsza tura 28 czerwca, druga 12 lipca) w formule klasycznej.

