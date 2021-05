Zjednoczona Prawica straciła posła. Maksymowicz dołączył do ruchu Hołowni

W kole parlamentarnym Polski 2050 pojawił się nowy polityk. Podczas konferencji prasowej w czwartek 20 maja Szymon Hołownia i Hanna Gill-Piątek ogłosili, że do formacji dołączy Wojciech Maksymowicz, który wcześniej należał do Porozumienia Jarosława Gowina. Oznacza to, że Zjednoczona Prawica straciła jednego członka klubu. – Ufając determinacji ludzi Polski 2050, postanowiłem do nich dołączyć i razem naprawiać Polskę – mówił prof. Maksymowicz.

Hołownia: Dość tej starej opozycji zakopanej w swoich własnych poglądach

– Kiedy patrzę na obóz Zjednoczonej Prawicy, to widzę wiele osób, którzy dołączyli w poczuciu, że będą dobrze służyć Polsce. Wielu z nich sygnalizuje, że czują się oszukani, że to nie tak miało być. To pułapka, z której ciężko się wydostać. Tym większy jest mój szacunek dla prof. Maksymowicza. Jest symbolem tego, że można pozostać wiernym swoim wartościom – mówił Szymon Hołownia.

twitter

Lider ruchu Polska 2050 zaapelował do innych polityków obozu rządzącego. – To jest ten moment, żeby przejść na stronę tych, którzy w polityce walczą o wartości. O to, żeby solidarność, demokracja, prawo i sprawiedliwość faktycznie znaczyły to, co powinny. My chcemy iść w poprzek podziałów. Dość tej starej opozycji zakopanej w swoich własnych poglądach. Potrzebujemy spotykania się wokół idei i celów, które chcemy zrealizować – mówił Szymon Hołownia. – Wojtku, jeszcze raz ciesze się, że do nas dołączasz. Jesteś wspaniały lekarzem i dobrym człowiekiem. Mamy nadzieję, że razem odbudujemy Polskę – podsumował.

Polska 2050 w Sejmie i Senacie

Obecnie Szymon Hołownia ma w Sejmie pięciu przedstawicieli. Oprócz przewodniczącej koła Hanny Gill-Piątek są to Joanna Mucha, Tomasz Zimoch, Paulina Hennig-Kloska oraz Mirosław Suchoń. Członkiem ruchu Polska 2050 jest także senator Grzegorz Bury. Wszyscy politycy (poza Hanną Gill-Piątek) dostali się do parlamentu z list Koalicji Obywatelskiej.

O co chodzi w sprawie prof. Maksymowicza?

Profesor Wojciech Maksymowicz jest podejrzany o przeprowadzanie eksperymentów medycznych. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało kontrolę w tej sprawie, a rzecznik resortu zdradził 13 kwietnia, że zgłaszane zarzuty mają dotyczyć możliwych eksperymentów na abortowanych płodach. Sam Maksymowicz traktuje sprawę politycznie twierdzą, że były zbierane na niego haki. 14 kwietnia ogłosił, że opuszcza klub parlamentarny PiS, dalej formalnie pozostając posłem Porozumienia. Od 20 maja będzie politykiem ruchu Polska 2050.