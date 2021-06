W poniedziałek 14 czerwca w koszalińskim „oknie życia” siostry zakonne ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej znalazły niemowlę. Była to dziewczynka, której wiek oszacowano wstępnie na dwa miesiące. Zaledwie dzień później po dziecko zgłosił się ojciec.

Koszalin. Matka zostawiła dziecko w „oknie życia”. Wrócił po nie ojciec

– To matka zdecydowała o pozostawieniu dziecka w oknie życia. Ojciec był całą sytuacją zaskoczony. Nie wiem, jakie mogły być motywy działania matki. Można stwierdzić jedno, to nie jest patologiczna rodzina – powiedział Polskiemu Radiu Koszalin sędzia Sławomir Przykucki, rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie. Rzecznik dodał, że zanim sąd podejmie decyzję o ewentualnym powrocie dziecka do rodziny, będzie musiał ustalić wszelkie okoliczności zdarzenia.

„Okno życia” w Koszalinie

Dotychczas do koszalińskiego „okna życia” trafiło jeszcze dwoje innych – w styczniu 2016 roku pozostawiono w tym miejscu chłopca, w czerwcu 2018 – dziewczynkę. Noworodki trafiły do adopcji.

