Ziobro: Tusk powinien być oburzony, że jest łączony z Nowakiem

Zbigniew Ziobro mówił w „Gościu Wiadomości” o sprawie Sławomira Nowaka. – Biegły potwierdził, że są to notatki Sławomira N. Zostały zabezpieczony też jego materiał genetyczny na gumkach, którymi spięte były banknoty – przekazał. Zdaniem ministra sprawiedliwości sprawa Sławomira Nowaka to największa afera łapówkarska w historii Polski, jeśli chodzi o byłego członka rządu. – Są inne, nieujawnione przez nas materiały operacyjne, w tym treść rozmów z komunikatorów, tzw. Whatsappów, Signali – panowie byli przekonani, że one są dla polskich służb nieuchwytne, dla polskiej prokuratury niedostępne. Mylili się – stwierdził.

Ziobro: Mam nagrania rozmów Nowaka

Polityk przekonywał, że śledczy dotarli do rozmów byłego ministra transportu i jego współpracowników, które odbywały się poprzez komunikatory. – To są bardzo ciekawe rozmowy, które w przyszłości ujawnimy. Ale nie zostały ujawnione, bo śledztwo może mieć jeszcze wątki rozwojowe. I myślę, że to wywołuje takie emocje wśród niektórych polityków Platformy Obywatelskiej – powiedział.

Według Ziobry „Tusk powinien być oburzony, że jest łączony z Nowakiem”. – Nowak to niezwykle bliski i zaufany człowiek Tuska. Jak można klasyfikować zachowania polityczne człowieka, który według dowodów miał kierować zorganizowana grupa przestępczą? Donald Tusk powinien być oburzony, że Sławomir Nowak naraził też jego dobre imię. Robił rzeczy nikczemne, które jak najgorzej zapiszą się w pamięci Ukraińców – ocenił.

Sprawa Sławomira Nowaka. Zarzuty

W prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwie Sławomir Nowak usłyszał 17 zarzutów. Byłemu ministrowi transportu zarzuca się m.in. założenie zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Warszawie, Gdańsku i na Ukrainie.

Kolejne zarzuty dotyczą przyjęcia kilkumilionowych korzyści majątkowych oraz płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji szefa Ukravtodoru, a także żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych od 2012 do 2013 roku w zamian za stanowiska w spółkach Skarbu Państwa – podaje rmf24.pl. Sławomirowi Nowakowi zarzuca się również udział w praniu brudnych pieniędzy, płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Były polityk w areszcie przebywał od lipca 2020 do 12 kwietnia 2021 roku. Konieczne było wpłacenie poręczenia majątkowego w wysokości miliona złotych. Kwotę tę wpłaciła córka Sławomira Nowaka, której pożyczki udzielili rodzina i znajomi jej ojca.

Czytaj też:

Tusk ponownie pod ostrzałem „Wiadomości” TVP. „Zastrasza dziennikarzy i idzie na urlop”