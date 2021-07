Sinice na polskich kąpieliskach. Gdzie występują?

W czwartek 15 lipca wywieszono czerwone flagi na kąpieliskach:

Kąpielisko Morskie Lubiatowo – pomiędzy wejściem na plażę nr 43 i 44 (woj. pomorskie, pow. wejherowski),

Stężyca (Raduńska, woj. pomorskie, pow. kartuski),

Kąpielisko gminne Kolbudy (Ważnego 3, woj. pomorskie, pow. gdański),

Plaża nad Zamkowym (Wałcz, Bydgoska, woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki),

Kąpielisko „Stawy Stefańskiego" (Łódź, Wirowa 7a, woj. łódzkie, pow. Łódź),

Nad Stawem (Konstantynów Łódzki, Łaska 64/66, woj. łódzkie, pow. pabianicki),

„Kąpielka" w miejscowości Pogrzybów (woj. wielkopolskie, pow. Ostrowski).

Kąpieliska zostały zamknięte ze względu na zakwit lub ryzyko powstania zakwitu sinic.

Sinice – co to jest?

Sinice (cyjanobakterie) taksonomicznie należą do bakterii i zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi – informuje Serwis Kąpieliskowy. Większość sinic wykazuje dużą zdolność przystosowania się do warunków środowiska. Niektóre sinice tworzące zakwity w wodach słodkich, słonawych i morskich są zdolne produkować toksyny.

„Przyczyna tego zjawiska nie jest w pełni poznana. Toksyny te spowodowały w wielu krajach śmierć zwierząt dzikich i domowych, w tym trzody chlewnej, owiec, psów oraz śnięcie ryb. U ludzi odnotowano występowanie wysypki w przypadku kontaktu skóry z wodą i zachorowania po przypadkowym połknięciu wody (np. podczas pływania)” – czytamy dalej.

Serwis Kąpieliskowy przestrzega także, że zagrożenie stanowi wdychanie aerozoli, zawierających toksyny sinicowe. Zakwity sinicowe, a także kożuchy sinic, nie zawsze są toksyczne. Jednak niemożliwe jest określenie na podstawie wyglądu wody, czy zakwit jest niebezpieczny czy też nie.

