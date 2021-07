Zerwane dachy, podtopienia i ewakuacja obozów. Tragiczne skutki burz i nawałnic w Polsce

Zalane ulice, zerwane dachy, połamane drzewa, grad wielkości piłeczek ping-pongowych i ewakuowane obozy harcerskie – to skutki burz i nawałnic, które przeszły w nocy z 14 na 15 lipca przez Polskę. Z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych było pozbawionych dostaw prądu. W całym kraju strażacy podjęli ponad 3400 interwencji: najwięcej na Mazowszu (800) oraz w województwie łódzkim (740).

Burza. Jedna osoba poszkodowana po ewakuacji obozu

Rzecznik państwowej straży pożarnej Krzysztof Batorski przekazał, że działania strażaków dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, a także wypompowywania wody z zalanych piwnic i pomocy w zabezpieczaniu zerwanych dachów. – Kilkadziesiąt interwencji to były wyjazdy do obozów harcerskich, kolonii i innych miejsc wypoczynku dzieci. Ewakuowano wczoraj 49 obozów harcerskich i innych form wypoczynku dzieci – przekazał.

Służby ewakuowały 370 osób z obozu harcerskiego w Kostkowicach obok Zawiercia. W trakcie ewakuacji poszkodowana została jedna osoba. – Jeden z uczestników mocno się zestresował, wpadł w panikę i dostał duszności. GOPR, który został zadysponowany na miejsce, ewakuował tę osobę z terenu leśnego do drogi asfaltowej. Tam został przekazany karetce pogotowia i przewieziono go do szpitala – wyjaśnił asp. Grzegorz Nowak, z zawierciańskiej straży pożarnej.

Sztab kryzysowy na Śląsku

W związku z trudną sytuacją pogodową na Śląsku zwołano spotkanie sztabu kryzysowego. Tylko do godzin 22 pojawiło się ponad 900 zgłoszeń w sprawie zniszczeń po burzach i nawałnicach. Sztab m.in. przeanalizuje sytuację w związku ze skutkami burz, szczególnie doniesienia z północnej części regionu, z powiatów częstochowskiego i zawierciańskiego, gdzie uszkodzeniu miały ulec liczne dachy.

Gdzie jest burza? Radar online i mapa burzowa

Na mapie online można zobaczyć, gdzie jest burza. Lokalnie padać będzie deszcz. Może też dochodzić do gwałtownych burz, w trakcie których spadnie do 30-40 l/mkw., a miejscami nawet do 60 l/mkw. deszczu, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim i Kujawach. We wschodniej połowie kraju mogą pojawić się trąby powietrzne oraz grad.

