Wojna o polską piłkę, kulisy planu Tuska, mapa bogactwa. Nowy „Wprost”

Gra toczy się o zarządzanie organizacją z ponad 300 milionami złotych budżetu. W bonusie jest możliwość decydowania o tym, kto będzie kolejnym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Nic dziwnego, że walka o schedę po Zbigniewie Bońku i funkcję szefa PZPN jest ostra, a rywale posuwają się do zagrań bardziej kojarzonych z zachowaniami z ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie swoje siedziby mają Sejm i Senat – pisze Dariusz Grzędziński w okładkowym tekście.

„Tropikalne noce”. Jeśli zmiany będą postępowały w takim tempie, jak obecnie, to w 2090 roku sytuacja będzie bardzo poważna. Będzie dużo cieplej niż teraz, a zasoby wodne będą znacząco zredukowane – mówi w rozmowie Pauliny Sochy-Jakubowskiej dr Kamil Leziak, ekspert zajmujący się zjawiskami pogodowymi.

„Kulisy planu Tuska”. Według naszych informatorów, plan Donalda Tuska zakłada, że obóz rządowy w krótkim czasie zacznie się kruszyć i dlatego trzeba przygotować się na wybory wiosną 2022. Materiał Joanny Miziołek.

„Oglądam TVN i znam ludzi, którzy gardzą TVP”. Część wyborców PiS gardzi TVP i ogląda TVN24, bo chcą wiedzieć, co się dzieje. Ja już nie mam siły oglądać TVP – zwierza się Agnieszce Szczepańskiej Ludwik Dorn, kiedyś polityk, dzisiaj komentator.

„Polacy i Niemcy nad grobami”. Josef odzyskał imię po siedemdziesięciu latach. Przez cały ten czas leżał w bezimiennym grobie. Tomek z ekipą odkopali jego kości, nieśmiertelnik i obrączkę. Reportaż Piotra Barejki.

„Szybki powrót gości”. — Trudno jest teraz o pracownika, bo młodzi ludzie boją się podejmować pracę w gastronomii – mówi Dariuszowi Grzędzińskiemu Daniel Pawełek, właściciel restauracji wyróżnianych przez Michelin.

„Ziemniaki mogą być seksi”. — Muszę tworzyć przepisy, bo one gotują mi się w głowie. Zresztą czuję, że jestem do tego stworzona – ujawnia Anna Sudoł, blogerka, twórczyni wegańskich przepisów. Wywiad Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Jak rozumienie wiary wpływa na szczepienia”. Nie istnieje już coś takiego jak naturalny autorytet hierarchii kościelnej. Katolicy przyjmują od niej to, co sami chcą i częściej są wierni wirtualnym pasterzom, niż pasterzom swojej diecezji. Felieton Tomasza Terlikowskiego.

„Mapa polskiego bogactwa”. Powracamy do listy 100 najbogatszych Polaków i sprawdzamy, gdzie żyją polscy miliarderzy.

„Lalusie z piłką i kibice”. Piłkarskie porażki to wygodny pretekst do rozładowywania społecznych napięć. Anglicy wzniecili rozruchy, by zagłuszyć pandemiczne lęki i pokazać brexitową niechęć do reszty Europy – pisze Jakub Mielnik.

„Krwawy rozpad afrykańskich państw”. Praktycznie każde państwo afrykańskie ma spory graniczne z przynajmniej jednym sąsiadem. Czarny Ląd przypomina wielki węzeł gordyjski. Nie da się go rozwiązać. Trzeba go przeciąć. Tekst Mateusza Zielińskiego.

„Dobrze widzieć”. Guru polskiej okulistyki, prof. Jerzy Szaflik opowiada Katarzynie Pinkosz o tym, jak łatwo stracić wzrok i jak trudno się o niego walczy.

„Beatlesi wiecznie żywi” Maciej Hen, uznany pisarz, od dziecka słucha Beatlesów, a teraz ruszył w Polskę, by spotkać ludzi, którzy tak jak on, mają przez całe życie, także dorosłe, jakąś poważną „sprawę” z Beatlesami. Tekst Leszka Bugajskiego.

„Pakt z diabłem”. Felieton Michała Witkowskiego.