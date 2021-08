Wpadka TVP Info. Stacja tłumaczy się z absurdalnego błędu

Przypomnijmy, że w sieci pojawił się zrzut ekranu, na którym widać absurdalną grafikę pokazaną w jednym z programów TVP Info. Tłem materiału były dyskutowane od kilku dni podwyżki dla polityków. Telewizja Polska od wielu dni przekonuje swoich widzów o słuszności prezydenckiego projektu w tej sprawie. Materiał na ten temat pojawił się również w TVP Info, gdzie zarobki polskich polityków zestawiono z zarobkami polityków m.in. w Wlk. Brytanii. I tu pojawił się problem.

TVP Info pokazało mapkę z zestawieniem wspomnianych zarobków. Wynika z niej, że brytyjscy parlamentarzyści zarabiają 6 827 funtów, a prezydent Wielkiej Brytanii 13 114 funtów. Jest to oczywisty błąd, gdyż w Wielkiej Brytanii nie ma prezydenta. Kraj ten jest monarchią parlamentarną, na czele której zasiada król lub królowa (w tej chwili jest to królowa Elżbieta II). W państwie, prócz parlamentu, silną pozycję ma także premier (obecnie Boris Johnson).

TVP Info tłumaczy się z wpadki

Wpadkę TVP Info szybko zauważono i wytknięto stacji w mediach społecznościowych. Teraz do całej sprawy odniosła się również i sama stacja we wpisie na Twitterze. W poście pojawia się nagranie z programu, na którym słyszymy jak dziennikarz opowiadający o zarobkach polityków orientuje się, że na grafice pojawił się błąd i zaczyna prostować, że „oczywiście chodziło o premiera, a nie o prezydenta”.

„Szanowni Państwo, do naszej grafiki wkradł się błąd, który został natychmiast sprostowany przez prezentera na antenie. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten problem. Cieszymy się, że tak wiele osób, tak uważnie ogląda TVP Info” – napisała stacja. Tłumaczenie to nie spotkało się jednak z zadowoleniem komentujących. Uwagę internautów zwróciło głównie ostatnie zdanie stacji. Precyzują oni, że „nikt nie ogląda TVP Info”, a sprawa najzwyczajniej wyciekła do mediów społecznościowych za pomocą jednego screena.

twitterCzytaj też:

Jarosław Kuźniar miał dostać propozycję od Telewizji Polskiej. TVP: To uwłaczałoby powadze nadawcy