Młodzi Polacy bardziej liberalni światopoglądowo i gospodarczo

CBOS zbadał opinie młodych Polaków „w ważnych kwestiach społeczno-politycznych”. Osoby w wieku do 18 do 24 lat oceniały zagadnienia, przyznając odpowiednie wartości w skali od 1 do 7. Wyniki zostały przedstawione w porównaniu do ogółu badanych, którzy wzięli udział w sondażu. Z deklaracji wynika, że młode osoby są bardziej liberalne światopoglądowo oraz w myśleniu o gospodarce i roli państwa.

Osoby w wieku od 18 do 24 lat za prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych

Młodzi Polacy popierają podatek liniowy. Uważają, że wszyscy niezależnie od zarobków powinni płacić jednakowy procent od podatku. Z kolei ogół badanych bardziej przychylał się opcji wyższych podatków dla tych, których zarabiają dużo. Osoby w wieku od 18 do 24 lat bardziej skłaniają się do opcji, że należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe.

Młode osoby nie chcą również, aby udział kapitału zagranicznego w ważnych branżach gospodarki był ograniczany. Różnice w stosunku do ogółu badanych widać również w polityce energetycznej. Według młodych Polaków nasz kraj powinien jak najszybciej odejść od węgla.

Młodzi Polacy bardziej liberalni światopoglądowo

W kwestiach światopoglądowych osoby badane przez CBOS były bardziej skłonne w kwestii przerywania ciąży bez żadnych ograniczeń. Osoby w wieku 18 – 24 lata częściej uważają również, że konkordat między Polską a Stolicą Apostolską nie jest potrzebny, a Państwo nie powinno wyróżniać żadnego z wyznań ani Kościołów. Według młodych Polaków państwo powinno również dopuszczać możliwość zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci.

Badania przeprowadzono w dniach od 6 do 16 maja na próbie 1 163 osób oraz od 7 do 17 czerwca na próbie 1 218 osób. Badania przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej grupie pełnoletnich mieszkańców Polski.



