Ważne zmiany w egzaminie ósmoklasisty. Nowe szczegóły ws. matury

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Sprawa dotyczy sposobu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2021/2022 w związku z przedłużającym się okresem trwania epidemii koronawirusa. Część egzaminów zostanie przeprowadzona na podstawie rozwiązań, które obowiązywały w minionym roku szkolnym.

Najważniejsze zmiana będzie dotyczyć egzaminu ósmoklasisty 2022, który w nadchodzącym roku szkolnym zostanie przeprowadzony o miesiąc później niż zazwyczaj, czyli w maju. Resort liczy, że takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu. Termin dodatkowy zaplanowano na czerwiec. W przypadku szkół dla dorosłych, kiedy nauka kończy się wcześniej, terminy zaplanowano odpowiednio w styczniu i maju.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje zmiany

Istotną kwestią będzie również rezygnacja z czwartego obowiązkowego przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii. Do tej pory egzamin ósmoklasisty obejmował język polski, matematykę, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru. Z postulatem zmiany wyszli nauczyciele oraz rodzice.

W związku z przeniesieniem daty egzaminu ósmoklasisty później pojawią się wyniki, co będzie miało wpływ na proces rekrutacyjny do szkół ponadpodstawowych. Zmianie ulegnie również sposób przeliczania punktów z egzaminu.

Matury 2022. Trzeba podejść do przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale nie trzeba go zdać

Z kolei matura 2022 podobnie jak rok wcześniej będzie przeprowadzona tylko w części pisemnej. Część ustna odbędzie się tylko w szczególnych przypadkach. Maturzyści będą mieli z kolei obowiązek przystąpienia do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny zda uczeń, który z każdego przedmiotu w części pisemnej uzyska minimum 30 proc. i przystąpi co najmniej do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Czytaj też:

„Babka od histy” o „niespodziankach” ministra Czarnka: Miałam ciarki na plecach