„Glebę uprawia się nie tyle przez nawóz...”. Andrzej Duda na Dożynkach Jasnogórskich

W niedzielę 5 września na Jasnej Górze odbyły się doroczne dożynki, podczas których rolnicy z całej Polski przybywają, by podziękować za zbiory. Jednym z gości Dożynek Jasnogórskich był prezydent Andrzej Duda, który mówił, że taka uroczystość, to też moment, by podziękować rolnikom i pokłonić się im za ich pracę.

Duda podkreślał, że niezwykle ważną częścią Polski jest wieś, która zapewnia rodakom „bezpieczeństwo żywnościowe”.

Andrzej Duda na Jasnej Górze cytuje prymasa Wyszyńskiego

Prezydent podziękował też za „za wszystkie działania prowadzone dla polskiego rolnictwa”. – Niech Pan Bóg błogosławi polskich rolników i polską wieś – mówił Andrzej Duda.

W trakcie swojego wystąpienia prezydent przypomniał słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, zresztą nieprzypadkowo. Prymas Polski w latach 1948-1981 zostanie beatyfikowany 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Andrzej Duda zacytował te słowa kard. Wyszyńskiego, to właściwie od nich rozpoczął wystąpienie: