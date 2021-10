Gra o polexit, Doda o byłym mężu, kulisy strategii Tuska. Nowy „Wprost”

Polexit to koncept tak oderwany od oczekiwań wyborców, że nie nadaje się ani na trampolinę, wynoszącą opozycję do zwycięstwa, ani na narzędzie wzmocnienia rządów prawicy. Co z tego, skoro za głos władzy w tej sprawie uchodzi nie premier czy szef PiS, tylko hałaśliwy neonazista żyjący z grantów Ministerstwa Kultury – pisze w okładkowym tekście Jakub Mielnik.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Kaczyński reanimował Tuska”. Prounijna manifestacja pod przewodnictwem Donalda Tuska pokazała, że temat relacji Polski z UE jest ryzykowny dla rządzących. Szefowi PO udało się zmobilizować wyborców – pisze Joanna Miziołek.

„Nie można ich nazywać uchodźcami”. Dziś dziennikarze przyjeżdżają na granicę po to, by zwyzywać strażników, przerzucić papierosy lub czekoladę przez granicę – mówi Agnieszce Szczepańskiej były szef MSZ Witold Waszczykowski.

„Żyjemy w kasynie, a nie w gospodarce”. – Prawdziwy eurosceptycyzm w Polsce zapewne się pojawi w pokoleniach w pełni wychowanych w UE – prognozuje politolog prof. Rafał Chwedoruk w rozmowie z Elizą Olczyk.

„Pobudka prezesa”. Jarosław Kaczyński publicznie ogłosił, że wraca do partii, która zdaniem naszych rozmówców ewidentnie się rozleniwiła. Powody tej decyzji opisuje Eliza Olczyk.

„Kulisy strategii Tuska”. – Platforma Obywatelska trochę zyskuje na manifestacjach, ale kosztem opozycji. Efekt Tuska jest wyjątkowo negatywny dla reszty partii – mówi Joannie Miziołek jeden z polityków PO.

„Jest mi wstyd”. O aferze wokół „Dziewczyn z Dubaju” i jej rodzinnym tle mówi Doda, producentka kreatywna głośnego filmu, który do kin ma trafić w listopadzie. Ale nie wiadomo, czy tak się stanie. Rozmawia Paulina Socha-Jakubowska.

„Palenie bez akcyzy”. Handel lewym tytoniem kwitnie. Wystarcza parę kliknięć i po kilku dniach kurier wręcza towar. Mimo że za samo kupno grożą nawet trzy lata więzienia. Kamil Pawełoszek zaryzykował.

„Za naszym bankiem pójdą kolejne”. – Co godzinę dostaję na telefon powiadomienie, ile osób już wypełniło wniosek o ugodę. Myślę, że za naszym bankiem podążą kolejne – mówi Jan Emeryk Rościszewski, prezes PKO BP, który właśnie złożył rezygnację.

„Polacy chcą pracować zdalnie”. Dla 67 proc. Polaków praca hybrydowa stanowi podstawowy benefit decydujący o wyborze pracodawcy. Nie chcemy wracać za służbowe biurka, mimo że długotrwałe zamknięcie w domu jest źródłem licznych problemów – pisze Bolesław Breczko.

„To nie wyrok na całe życie” – Im szybciej osoba doświadczająca kryzysu psychicznego dostanie pomoc, tym szybciej może z niego wyjść – mówi Katarzynie Pinkosz asystentka zdrowienia Katarzyna Szczerbowska.

„Czwarta fala rozlewa się po Lubelszczyźnie”. – Noszenia masek nikt nie przestrzega i nikt nie kontroluje, a pacjenci trafiają do nas w ciężkim stanie, także młodzi – alarmuje prof. Krzysztof Tomasiewicz z UM w Lublinie. Wywiad Katarzyny Pinkosz.

„Nie jestem strażniczką moralności”. – Większość scen intymnych w polskich scenariuszach opisana jest zdawkowo – o kulisach powstawania scen seksu w filmach opowiada w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską koordynatorka intymności Katarzyna Szustow.

„Uciekający intelektualiści”. Felieton Michała Witkowskiego.