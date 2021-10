Ranking 50 wpływowych, upadek autorytetu Jana Pawła II, zmiany u Dudy. Nowy „Wprost”

Redakcyjne jury po długim namyśle ułożyło, jak każdego roku, listę najbardziej wpływowych Polaków. Na jej czele nasi zaszczepieni rodacy. To oni mają największy wpływ na to, co dzieje się w naszym życiu. Oto najnowsza edycja rankingu 50 najbardziej wpływowych Polek i Polaków.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Jak upadał autorytet Jana Pawła II”. Minęły 43 lata od wyboru Karola Wojtyły na papieża. I kolejny rok dramatycznego upadku autorytetu Jana Pawła II, przynajmniej wśród młodych Polaków. Jakie tak naprawdę znaczenie ma obalanie pomników papieża-Polaka mówi w rozmowie z Mateuszem Zielińskim dr Bartosz Wieczorek z Centrum Myśli Jana Pawła II.

„Zmiany u Dudy”. W Kancelarii Prezydenta dzieje się ostatnio trochę więcej niż na krajowej scenie politycznej koncentrującej się wokół kryzysu granicznego i relacji z UE. Dariusz Grzędziński i Joanna Miziołek opisują, jak wygląda dziś sytuacja w Pałacu Prezydenckim.

„Wyznania człowieka bezpartyjnego”. – Chciałem być dalej w SLD, ale ponieważ mnie tam zlikwidowano, a Czarzasty i koledzy zlikwidowali Sojusz, pozostanę do końca bezpartyjny – mówi Agnieszce Szczepańskiej europoseł i były szef SLD Leszek Miller.

„Zabraknie księży”. Jeśli ktoś szuka znamion kryzysu w polskim Kościele to jednym z najlepszych jego znaków pozostaje systematyczny, od kilku lat, spadek liczby powołań do kapłaństwa – pisze Tomasz Terlikowski.

„Szukam nowych wyzwań”. – Parę razy zostałam już skazana na medialny niebyt. Bo komuś nie podobała się moja postawa. Nie będę się łasić. Nie chcę tak żyć – mówi Ewa Wencel w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską. Aktorka opowiada też o roli matki geja w najnowszej sztuce Teatru Kwadrat.

„Co powinien przewidzieć bank”. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ważny szczególnie dziś, w dobie kwestionowania wyższości prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym. Uodparnia to kredytobiorców frankowych na ewentualne perturbacje prawne w UE – pisze mec. Magdalena Pledziewicz.

„Węgrzy ruszyli w długą drogę”. Opozycja na Węgrzech dokonała tego, co w polskiej polityce ciągle graniczy z cudem. Skrajnie od siebie różni przeciwnicy premiera Orbána zjednoczyli się, odstawiając na boczny tor zgranych weteranów. Tekst Jakuba Mielnika.

„W Polsce leczymy dzieci jak w Stanach” – Były dzieci, które trafiały do nas w stanie ogólnym bardzo ciężkim. Po podaniu tego leczenia dzieci są zdrowe. To przełomowa terapia – mówi Katarzynie Pinkosz onkolog, prof. Anna Raciborska. Medyczny cud?

„Jak Lem się zmieniał”. Rok Lema, ustanowiony z okazji stulecia urodzin pisarza, przyniósł ciekawostkę wydawniczą – książkę Wojciecha Orlińskiego „Lem w PRL-u” o tym, jak sławny pisarz żył w ustroju, który utrudniał życie tym, którzy się wyróżniali i walczyli o niezależność. Tekst Leszka Bugajskiego.

„Raj dla zapomnianych polskich artystów”. Felieton Michała Witkowskiego.