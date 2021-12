Sąd ujawnił nowe informacje ws. dezertera Emila Cz. „Uderzył matkę głową w twarz”

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów dezerterowi. Chodzi o przestępstwo dezercji zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. By pociągnąć Emila Cz. do odpowiedzialności konieczne będzie wydanie za nim listu gończego.

Granica polsko-białoruska. Emil Cz. znęcał się nad matką

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie przekazał, że mężczyzna wyrokiem Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 27 września 2021 r. został uznany za winnego znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją matką. W związku z popełnionymi przestępstwami został skazany na 6 miesięcy ograniczenia wolności. Sąd zobowiązał także oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, a także rzekł wobec Emila C. także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety na odległość mniejszą niż 50 m i bezpośredniego kontaktowania się z nią na okres roku od uprawomocnienia się wyroku.

Sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski dodał, że w trakcie postępowania ustalono, że oskarżony nadużywał alkoholu i wszczynał awantury, które przybrały postać znęcania się psychicznego i fizycznego nad matką. – Mężczyzna ten znieważał matkę, poniżał ją, krzyczał, zmuszał do kupowania papierosów i alkoholu, a także zabraniał korzystać z jedynego pokoju. W konsekwencji jego matka zmuszona była całymi popołudniami i wieczorami przebywać w kuchni i siedzieć na krześle – tłumaczył.

Ponadto, 7 maja 2021 roku oskarżony uderzył matkę wielokrotnie otwartą dłonią w twarz i tył głowy, a następnie oburącz zaciskał dłonie na jej szyi, a także uderzył ją zaciśniętą pięścią i głową w twarz.

Granica polsko-białoruska. Co wiadomo o Emilu Cz.?

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu gruchnęła informacja, że polski żołnierz Emil Cz. Porzucił posterunek i uciekł na Białoruś. Strona polska na początku milczała w tej sprawie, jednak o dezercji rozpisywały się białoruskie i rosyjskie media. Jako pierwszy w Polsce o sprawie informował RMF FM, który usłyszał nieoficjalne potwierdzenie o ucieczce w służbach.

Później jednostka, do której należał żołnierz wydała komunikat, że Emil Cz. faktycznie zaginął, jednak jest on poszukiwany i nie wiadomo, gdzie się znajduje. W tym czasie białoruskie media reżimowe publikowały jednak fragmenty wywiadu z polskim żołnierzem, który szkalował nasz kraj.

Granica polsko-białoruska. Co Emil Cz. mówił w wywiadach?

W wywiadzie dla Białorusinów, Emil Cz. twierdził m.in., że na polsko-białoruskiej granicy dochodzi do takich zbrodni, jak zabijanie migrantów usiłujących przekroczyć granicę. – Strzelają do migrantów, to oczywiste – mówił o polskich żołnierzach dziennikarce reżimowej telewizji. Informacje te są nieprawdziwe, polska strona odniosła się do nich w późniejszych komentarzach, wyrażając oburzenie postawą żołnierza.

