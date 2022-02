Wojna na Ukrainie, Putin jak Hitler, jaki jest scenariusz Kremla. Specjalne wydanie „Wprost”

Nawet jeśli rosyjskie czołgi zrobią swoje, to i tak Władimir Putin jest w Europie skończony. Kto zaryzykuje podanie ręki dyktatorowi, który wskoczył w buty Adolfa Hitlera – pisze Jakub Mielnik w nowym wydaniu „Wprost”, poświęconym w dużej części wojnie, którą putinowska Rosja wypowiedziała Ukrainie.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Oblicze nowego świata”. Wypełnia się scenariusz Władimira Putina, który wybrał drogę militarnej konfrontacji z państwem, które nie ulegało jego terrorowi i trwało przy swojej suwerenności – pisze gen. Waldemar Skrzypczak.

„Putin dużo zaryzykował”. Koniecznie trzeba uruchomić siły szybkiego reagowania NATO. Rozwinąć tak zwaną szpicę natowską na terytorium krajów bałtyckich, na wschodniej flance – mówi Joannie Miziołek gen. Stanisław Koziej.

„Z bandziorem należy rozmawiać językiem bandziora”. – Władimir Putin jest silny naszą słabością. On nie rozumie języka dyplomacji, ludzi, którzy chcą pokoju – mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej ppłk Krzysztof Przepiórka.

„Wojna Rosji z NATO jest realna”. – Nie ma wątpliwości, że to jest początek fatalnego scenariusza, a nie jego koniec. Rosja, gdy już raz podjęła taką groźną politykę, nie będzie się zatrzymywała – mówi Elizie Olczyk Tomasz Siemoniak.

„Wojna do nas przyjdzie”. – Trzeba wspólnie z Ukrainą walczyć z Putinem. Inaczej Polska będzie następna w kolejności – mówi Agnieszce Szczepańskiej Lech Wałęsa.

„Zachód Ukrainy jest antyrosyjski”. – Jeszcze wczoraj byłem przekonany, że to tylko pogróżki Putina – mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej ks. Grzegorz Ząbek, polski duchowny, który na Ukrainie służy od 14 lat.

„Sankcje sportowe – będą albo nie będą”. Rosyjska inwazja na Ukrainę może mieć poważne konsekwencje dla świata sportu. W Rosji zaplanowano m.in. barażowy mecz reprezentacji Polski oraz finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sprzeciwia się temu nie tylko były reprezentant Polski, a obecnie europoseł Tomasz Frankowski. Rozmowa Dariusza Grzędzińskiego.

„Biegam w lidze trampkarzy”. Biegam w lidze trampkarzy, Donald Tusk biega w innej lidze. Nie porównuję się z zawodnikami, którzy biegną w polityce już od wielu lat – wyznaje poseł Franciszek Sterczewski Joannie Miziołek i Elizie Olczyk.

„Prywatny folwark Czarzastego”. Joanna Senyszyn mówi Dariuszowi Grzędzińskiemu, jak się jej żyje w bez koleżanek i kolegów z Nowej Lewicy i tłumaczy, dlaczego uważa tę partię za bardziej zamordystyczną niż.

„To nie jest już tylko nasza wojna”. – Moje siostry, ciocie, przyjaciele z Ukrainy mówią o tym, że mocno wierzą w naszą armię i w to, że wszystko będzie dobrze – relacjonowała kilka dni temu Agnieszce Szczepańskiej Weronika Marczuk.

„Lalki wygrywają z tabletami”. 70 proc. rodziców martwi się, że wymuszony przez epidemię dystans społeczny „oduczy” dzieci umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi – pisze Krystyna Romanowska.

„Nie mówcie, że następnym razem się uda”. Są tacy, którzy twierdzą, że dzieci z in vitro to dzieci z próbówki. Z tego, co wiem, żadna próbówka jeszcze dziecka nie urodziła – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Patrycja Sołtysik, a wspiera ją mąż Andrzej.

„7 rad na Polski Ład”. Polski Ład, który stał się jakby ukoronowaniem niekompetencji obecnego rządu, spędza sen z powiek przedsiębiorców – muszą w tej bardzo nieprzyjaznej rzeczywistości funkcjonować. Tekst Krzysztofa Oppenheima.

„Impuls kosztowy i Putin”. Felieton prof. Ryszarda Bugaja.

„Scholz ma szansę przejść do historii”. Może Olaf Scholz przejdzie do historii jako kanclerz, który zerwał z groźnym dla bezpieczeństwa całej Europy nałogiem, jakim jest uzależnienie od gazu z Rosji – pisze Jakub Mielnik.

„Pacjenci czekają i umierają”. Od podejrzenia raka płuca do postawienia diagnozy może minąć nawet pół roku – wyniki raportu na temat leczenia raka w Polsce są druzgocące. Materiał Katarzyny Pinkosz.

„Kobiece spojrzenie, kobiece uczucia, kobiece żarty”. Trzy świeżo wydane przykłady tego, jak świetną i różnorodną prozę piszą autorki z różnych stron świata. Recenzje Leszka Bugajskiego.

„Kretyńska wypowiedź”. Felieton Łukasza Orbitowskiego.