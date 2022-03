MSZ odradza podróże do Białorusi i apeluje do Polaków. „Ewakuacja może okazać się niemożliwa”

Wciąż pojawiają się sprzeczne informacje odnośnie udziału Białorusi w rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Reuters, powołując się na informacje uzyskane w ukraińskiej armii, podaje, że białoruscy żołnierze dostali rozkaz wkroczenia do Ukrainy. Sam Łukaszenka zapewniał, że jego kraj nie przyłączy się do rosyjskiej inwazji. Jednak Rada Najwyższa Ukrainy podała, że wojska białoruskie wkroczyły w rejon Czernihowa. Informację potwierdził publicznie rzecznik WOT Witalij Kyryłow. Poza tym Ukraińcy wciąż oskarżają Białoruś, że z jej terytorium Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie miasta.

W związku z niestabilną sytuacją w Białorusi polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie. „Ze względu na wzrost napięcia i wydarzenia wojenne w regionie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obywatelom polskim wszelkie podróże do Republiki Białorusi. W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa” – czytamy w komunikacie.

Resort informuje, że obecnie działają dwa przejścia graniczne dla ruchu osobowego (Bobrowniki-Berestowica oraz Terespol-Brześć) i jedno wyłącznie dla ruchu towarowego (Koroszczyn-Kozłowicze).

MSZ ostrzega też przed podróżami do Rosji

„Osoby przebywają w Białorusi powinny bezwzględnie: zarejestrować się w systemie Odyseusz oraz na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych” – zaleca resort. „Obywatelom RP pozostającym na terytorium Republiki Białorusi rekomendujemy opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi” – dodaje.

MSZ odradza również wszelkie podróże do Rosji. „W związku z sytuacją na Ukrainie i związanym z tym faktem zawieszeniem połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczonymi możliwościami podróży powrotnej do Polski drogą lądową Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej” – czytamy w kolejnym komunikacie.

