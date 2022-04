Ukraińska Wielkanoc, czyli pascha i „walka na jajka”

Dokładnie tydzień po Wielkanocy katolików, zmartwychwstanie Chrystusa będą w tym roku świętować wyznawcy prawosławia. Ich święta są bardzo podobne do tych katolickich, ale kilka różnic dość szybko rzuci się w oczy.

Bicie gałązkami wierzbowymi i święcenie pokarmów

Podczas prawosławnego odpowiednika Niedzieli Palmowej, czyli w Niedzielę Wierzbową, wierni święcą wierzbowe gałązki, po czym biją się nimi w domach. „Nie ja biję, wierzba bije, od dziś za tydzień – Wielkanoc” – mawiają wówczas Ukraińcy.

W Wielką Sobotę, prawosławni, podobnie jak katolicy, udają się do świątyń w celu poświęcenia pokarmów. W ich koszyczkach znajdziemy tak jak u nas jaja i mięso, ale również słodkie bułki drożdżowe, sery, biały chleb pszenny (koniecznie pieczony na zakwasie). Ukraińcy święcą wówczas również paschę, czyli charakterystyczny przysmak o nietypowym kształcie robiony z twarogu, mleka, śmietany lub masła, do którego dodaje się żółtka, cukier, wanilię, a czasem również bakalie. Dodatkowo popularnym zwyczajem jest zabieranie do cerkwi niewielkiej świeczki.

Wielkanocna „walka na jajka”

Prawosławni mają również swoje tradycyjne zabawy wielkanocne. Jedną z najpopularniejszych jest walka na jajka, podczas której dzieci stukają skorupkami pokolorowanych wcześniej jajek. Osoba, której jajko nie pęknie, wygrywa.

Pozostałe zabawy zaczynają zanikać. Niegdyś młodzi mężczyźni chodzili od domu do domu i śpiewali pieśni religijne. W zamian gospodarze dawali im chleb, ciasta drożdżowe lub kiełbasę. Popularną rozrywką było również staczanie malowanych jajek z górki tak, aby trafić w wyznaczone miejsce. Ten, kogo jajko trafiło dokładnie w wyznaczony otwór, wygrywał.

Czytaj też:

Rozejm na święta wielkanocne? Wołodymyr Zełenski poinformował o odpowiedzi Rosjan