Kowalski chce dymisji von der Leyen i Timmermansa. „Niebywały skandal”

Agencja Reutera twierdzi, że Niemcy i Włochy mają zamiar płacić Rosji na zasadach narzuconych przez Władimira Putina. Oba kraje założą konta w Gazprombanku. Chodzi o dwa rachunki. Jeden z nich, to konto w euro, a drugie w rublach.

Dzięki temu możliwe jest omijanie sankcji. Kraj de facto płaci Rosji w euro, a następnie środki przesyłane są na drugi rachunek, gdzie zamieniane są na rubla. Jak wynika z informacji Reutera, takie działania są zgodne z prawem i uzgodnione z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Janusz Kowalski kontra UE

– Komisja Europejska, na czele której stoi Niemka, Ursula von der Leyen, z Europejskiej Partii Ludowej, partii Donalda Tuska oraz Frans Timmermans, który zawiaduje kwestiami energetycznymi i jego departament energii dał rekomendacje Niemcom i Włochom, że mogą finansować Władimira Putina, że mogą płacić w rublach – stwierdził Janusz Kowalski.

Według polityka jest to niebywały skandal. – To powinno się skończyć natychmiastową dymisją i szefowej Komisji Europejskiej i Fransa Timmermansa – tłumaczył poseł. Janusz Kowalski stwierdził również, że w jego opinii to Komisja Europejska dzisiaj wprost wspiera Putina i w pełni odpowiada za to, że jej urzędnicy chronią niemieckie, włoskie interesy, a więc sojuszników Władimira Putina. – Takie są fakty – podsumował.

