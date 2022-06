Abp Jędraszewski wystawił laurkę Lechowi Kaczyńskiemu. „Był równy królom”

Każdego 18. dnia miesiąca Jarosław Kaczyński udaje się na Wawel, gdzie jest pochowany jego brat oraz bratowa. Nie inaczej było 18 czerwca, a więc w dniu, w którym prezes PiS świętuje swoje 73. urodziny. W specjalnym nabożeństwie odprawionym w katedrze wawelskiej udział wzięli także córka Lecha Kaczyńskiego – Marta, premier Mateusz Morawiecki oraz inni członkowie rządu. W mszy mogli także wziąć udział mieszkańcy Krakowa.



Abp Jędraszewski ciepło o Lechu Kaczyńskim

Uroczystościom na Wawelu przewodniczył abp Marek Jędraszewski. – Świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, od 12 lat spoczywający na Wawelu – coraz bardziej jasno widzimy to wszyscy – w swojej służbie narodowi i państwu, w swym oddaniu prawdzie, w swej trosce o własną wolność i o wolność Polski i Polaków królom był równy – stwierdził metropolita krakowski.



W swojej homilii duchowny dodał, że „Lech Kaczyński był najwspanialszym z prezydentów III Rzeczpospolitej, dlatego, że jawi się jako bojownik o polską prawdę”. Arcybiskup podkreślał, że były prezydent Polski uważał, że trzeba pokazać prawdziwą polską historię i, docierając do prawdy, trzeba odrzucić wszystko, co było ideologicznym, najczęściej komunistycznym skrzywieniem. – Dążył do prawdy nie tylko historycznej, ale i tej, która oczyścić może całe życie społeczne – mówił tłumacząc, że „chodzi o niedoprowadzone do końca dzieło lustracji, które wzbudziło ogromny sprzeciw części społeczeństwa”.

Kościelny hierarcha powiedział również, że „Lech Kaczyński był osobą pełną ciepła, dobra, życzliwości dla swoich najbliższych i dla osób, które dzieliły jego odpowiedzialność za Polskę”.



