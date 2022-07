O krok od tragedii w Kolnie. „Mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił”

W poniedziałek 4 lipca w godzinach wieczornych podlaska policja poinformowała o incydencie, który mógł zakończyć się w tragiczny sposób. „W Kolnie w pobliżu budynku komendy mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił" – czytamy w krótkim komunikacie, który został opublikowany w mediach społecznościowych.

Kolno. Mężczyzna podpalił się w pobliżu budynku komendy

Jak informują mundurowi, ogień ugasili przypadkowy kierowca i policjant. Mężczyzna, który chciał dokonać aktu samospalenia, trafił do szpitala. Policja nie informuje, w jakim jest stanie. Funkcjonariusze przekazali jedynie, że mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych transparentów, które mogłyby naprowadzić śledczych na to, co skłoniło go do podjęcia tak dramatycznej próby.

„Nie są znane powody takiego czynu” – poinformowała podlaska policja. Śledczy prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.

