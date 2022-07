Tragiczny wypadek na Podlasiu. Nie żyją trzy osoby, w tym małe dziecko

Do wypadku doszło w niedzielę po południu w okolicach miejscowości Szuszalewo na drodze Dąbrowa Białostocka–Lipsk. W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy – dwa samochody osobowe i bus. Ofiary śmiertelne to osoby podróżujące volkswagenem – kobieta, mężczyzna i dziecko w wieku około dwóch lat. Informację o ofiarach przekazał Dariusz Wojtecki, komendant straży pożarnej w Sokółce.

Tragedia na Podlasiu. Wypadek po próbie wyprzedzania

Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca audi, podczas manewru wyprzedzania fiata, zmusił jadącego z naprzeciwka kierowcę volkswagena do zjechania na lewy pas. Następnie doszło do zdarzenia z busem. W trzech pojazdach podróżowało jechało łącznie siedem osób, a w wyniku wypadku trzy z nich trafiły do szpitala. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga w tym miejscu była zablokowana. Dokładne przyczyny wypadku będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratora.

