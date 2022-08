Dramatyczny wypadek na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 22 sierpnia około godziny 12.30. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 3 w Radomierzu koło Jeleniej Góry, w okolicy zjazdu do Janowic Wielkich. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem marki Skoda, który jechał od Wrocławia w kierunku Jeleniej Góry, wpadł w poślizg, stracił panowanie nad samochodem, a następnie tyłem uderzył w auto marki BMW, jadący w kierunku stolicy Dolnego Śląska.

Tragiczny wypadek w Radomierzu. Zginęły dwie osoby

Uderzenie było tak silne, że dwie osoby podróżujące Skodą poniosły śmierć, mimo prowadzonej reanimacji. Z kolei czterem pasażerom BMW służby udzieliły pomocy medycznej. Droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Objazd poprowadzono przez miejscowość Janowice Wielkie. Utrudnienia trwały kilka godzin.

Policja apeluje o ostrożność

Jeleniogórska policja zaapelowała do wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zdjęcie „nogi z gazu”. Funkcjonariusze przypominają też o konieczności dostosowania prędkość do warunków panujących na jezdni i warunków pogodowych w danej chwili. „W związku z opadami deszczu drogi są śliskie, a więc również droga hamowania znacząco się wydłuża” – przestrzega policja. Na zdjęciu z miejsca wypadku w Radomierzu, które opublikowały służby, widać, że w chwili, gdy do niego doszło, było deszczowo i pochmurno.

„Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego” – napisała w komunikacie podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

