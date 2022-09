Porządki nowego prezesa Telewizji Polskiej. Zmiany w TVP Info „w trybie pilnym”

Rada Mediów Narodowych w poniedziałek 5 września odwołała Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Na jego miejsce powołany został członek zarządu spółki i zastępca Kurskiego Mateusz Matyszkowicz. Po objęciu stanowiska nowy prezes Telewizji Polskiej zaczął wprowadzać swoje porządki. Funkcję szefa TVP3 stracił Paweł Gajewski, który był bliskim współpracownikiem Kurskiego.

Branżowy portal Wirtualne Media poinformował o kolejnych zmianach. Matyszkowicz spotkał się z szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosławem Olechowskim oraz z innymi osobami z kierownictwa TAI. Wszyscy usłyszeli, że na antenie TVP Info „w trybie pilnym” musi dojść do kilku poważnych zmian. Chodzi m.in. o relacjonowanie polskiej polityki i „spuszczenie nieco z tonu” oraz wprowadzenie zmian do codziennych serwisów informacyjnych.

Zmiany nowego prezesa Mateusza Matyszkowicza w TVP

Od czwartku do piątku co godzinę ma być emitowany rozbudowany serwis zagraniczny, który ma stanowić dopełnienie regularnych serwisów informacyjnych TVP Info. Dodatkowo raz dziennie ma być także emitowany codzienny serwis kulturalny, przygotowywany we współpracy z TVP Kultura. Informacje kulturalne mają się też coraz częściej pojawiać w „Wiadomościach”, co można było zobaczyć we wtorkowym wydaniu głównego programu informacyjnego telewizji publicznej.

Do programów TVP zaczęli być również zapraszali politycy Konfederacji. Szef biura prasowego partii zauważył, że to pierwsza taka sytuacja od sześciu miesięcy. „Liczymy, że ten trend się utrzyma” – skomentował w mediach społecznościowych Tomasz Grabarczyk.

