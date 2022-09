Terlecki zirytowany pytaniem dziennikarza TVN24. „Niechże się pan odwali”

Chociaż do ostrej wymiany zdań między Ryszardem Terleckim a dziennikarzem TVN24 doszło podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbywało się w dniach 6-8 września, stacja dopiero po kilku dni ujawniła zapis rozmowy.

Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych widać, że jedno z pytań reportera wyraźnie zirytowało wicemarszałka Sejmu. – Panie marszałku, krótkie pytanie... – zaczął dziennikarz TVN24, któremu nie udało się nawet dokończyć pytania. – Niechże się pan odwali – wtrącił polityk Prawa i Sprawiedliwości, po czym poszedł w swoją stronę. – Czy to dobry pomysł, żeby w tej chwili premier objeżdżał kraj? – dopowiedział reporter TVN24. Odpowiedzi na swoje pytanie się jednak nie doczekał.

Mateusz Morawiecki spotka się z Polakami

5 września Mateusz Morawiecki ruszył w objazd do Polsce. Premier na początku odwiedził trzy województwa: mazowieckie, lubelskie i podlaskie. Rozpoczynając trasę, premier w mediach społecznościowych zaznaczył, że wyrusza w Polskę, bo ma rodakom „coś ważnego do przekazania”. „Wiemy doskonale, że jesteśmy w szczególnym czasie. W czasie skumulowania wielu kryzysów, na skutek koszmarnych błędów światowej polityki energetycznej, klimatycznej ze strony Unii Europejskiej – mamy wielkie problemy z cenami. Te ceny są bardzo wysokie przede wszystkim z jeszcze jednego względu – to wojna na Ukrainie i świadoma polityka Moskwy” – napisał szef polskiego rządu.

