- Zakończyło się posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS. To, co najczęściej padało w dyskusji to mobilizacja w parlamencie i w terenie. Posłowie PiS będą aktywnie działać i przypominać o tym, co nasz rząd zrobił dla Polaków - powiedział Rafał Bochenek.

- Zjednoczona Prawica nadal jest zjednoczona i tak pozostanie. Z pewnością obronimy ministra Zbigniewa Ziobro, przegłosujemy ustawę budżetową i dalej będziemy pracować dla Polski - zapewnił rzecznik PiS.

Wkrótce więcej informacji