15 nowych miast w Polsce. Premier ogłosił zmiany

Podczas uroczystego ogłoszenia informacji o nadaniu praw miejskich 15 ośrodkom, premier Morawiecki mówił o postępie i nowoczesności. – Od momentu, gdy przemysł zaczął pełnić ważną, nową rolę, mocno dynamizującą gospodarkę, miasta nabrały jeszcze większego znaczenia. Młodzi ludzie wiążą z nimi przyszłość. Chcemy, aby wracali do swoich miejscowości, ale zdajemy sobie sprawę, że w kontekście studiowania, pozyskiwania wiedzy, miasta ciągle przyciągają – stwierdził.

Morawiecki: Historia przyspieszy

Premier podkreślał, że wśród 15 wybranych miejscowości aż 12 posiadało już kiedyś prawa miejskie. Tylko trzy z nich to zupełni nowicjusze w tym gronie. – 1 stycznia przyszłego roku dla tych 12 miast będzie dniem sprawiedliwości dziejowej, ale dla wszystkich 15 historia niejako zacznie się od nowa i przyspieszy wraz z tym aktem – zwracał uwagę.

Podczas swojego wystąpienia szef rządu podkreślał, że to ludzie są „sercem” każdej miejscowości, a nie rynek. – Prawa miejskie to powód dumy, ale też zobowiązanie. Chciałbym, aby ich nadanie nie było zwykłym aktem administracyjnym, ale stało się impulsem do rozwoju. Nowe miasto powinno przyciągać inwestorów, przedsiębiorców, tworzyć miejsca pracy – zaznaczał.

Po cztery nowe miasta w Łódzkiem i na Mazowszu

Aż cztery nowe miasta powstaną w województwie łódzkim. Będą to Jeżów w powiecie brzezińskim, Dąbrowice w kutnowskim, Rozprza w piotrowskim i Ujazd w tomaszowskim. Do 1870 roku wszystkie one miały już prawa miejskie, posiadają rozwiniętą infrastrukturę, a większość ich mieszkańców trudni się innymi zajęciami niż rolnictwo. Dodatkowo w Dąbrowicach zachował się zabytkowy ratusz, a w Rozprzy rynek.

Cztery miasta powstaną też w województwie mazowieckim. Będą to Latowicz w powiecie mińskim, Bodzanów w powiecie płockim, Jastrząb w powiecie szydłowieckim i Jadów w powiecie wołomińskim, które miały prawa miejskie do 1869 roku. W Jadowie jest już rynek, a w Bodzanowie organizuje się Jarmark Norbertański.

Polska ma już prawie tysiąc miast i miasteczek

W województwie świętokrzyskim miastami staną się Łopuszno i Piekoszów. W województwie małopolskim będą to Książ Wielki w powiecie miechowskim i Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim. Druga z tych miejscowości liczy 3,8 tys. mieszkańców. W województwie dolnośląskim prawa miejskie uzyska Miękinia w powiecie śledzkim.

W województwie śląskim na mapę miast wpisane zostaną Włodowice w powiecie zawierciańskim. W województwie wielkopolskim będzie to Miasteczko Krajeńskie w opwiecie pilskim. Po najnowszych zmianach liczba miast w Polsce zwiększy się do 979 i mocno zbliży do okrągłego tysiąca. W ubiegłym roku również przybyło sporo miast, bo aż dziesięć. O nadaniu statusu miasta decyduje Rada Ministrów.

