„Niedyskrecje parlamentarne”: Co Tusk obiecał Lisowi? Czym martwią się politycy PiS?

Czym martwią się politycy PiS w ostatnich dniach? Jaki będzie los marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego? Co spotkało posłankę Kamilę Gasiuk-Pichowicz za to, że głosowała przeciw ustawie o SN? Co Donald Tusk obiecał Tomaszowi Lisowi? Jak opozycja chce rozliczyć PiS po wyborach? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Politycy PiS-u po aferze „willa plus” mają dostawać telefony od swoich terenowych działaczy, którzy żalą się, że temat porusza ich wyborców. – Więcej takich tematów w końcówce kampanii i jesteśmy pozamiatani – mówi jeden z naszych rozmówców. Inny twierdzi, że rządzący nie spodziewali się, aż takiej reakcji mediów na przyznawanie prywatnym fundacjom dotacji na zakup nieruchomości. W Platformie Obywatelskiej już teraz rusza karuzela nazwisk ludzi, którzy mogą pełnić ważne stanowiska po wygranych przez opozycję wyborach. Adam Bodnar to jedna z osób, która ma pełnić kluczową funkcję – chodzi o przyszłego marszałka Senatu, bo właśnie w tym kontekście pojawia się jego nazwisko. – Tusk chce wyeliminować Tomasza Grodzkiego i zaproponować na to miejsce Bodnara – twierdzi nasze źródło. Były rzecznik praw obywatelskich, zdaniem naszego rozmówcy, mógłby uzyskać dobry wynik do Senatu. Gabriela Morawska-Stanecka może nie kandydować do Senatu. Wszystko przez Włodzimierza Czarzastego, który ten start blokuje. Obecna wicemarszałek Senatu w maju 2021 roku udzieliła wywiadu „Gazecie Wyborczej”, w którym powiedziała, że po głosowaniu nad Funduszem Odbudowy usłyszała od Włodzimierza Czarzastego, że ma „przestać łazić po mediach”, bo jak nie, to ją „odstrzeli”.