PiS publikuje spot i zarzuca Trzaskowskiemu hipokryzję. Chodzi o raport C40

Przypomnijmy: w ostatnich tygodniach opinię publiczną rozgrzała kwestia raportu międzynarodowej organizacji C40 Cities, do której należy również Warszawa.

Raport C40 pochodzi z roku 2019

To organizacja skupiająca największe na świecie miasta, która postawiła sobie za cel walkę za zmianami klimatycznymi poprzez „budowę zdrowych, sprawiedliwych i odpornych społeczności”, w tym radykalną redukcję emisji dwutlenku węgla.

Należy zaznaczyć, że raport zatytułowany „The Future of Urban Consumption in a 1.5C World” nie jest nowy – został opublikowany w 2019 r. i przeszedł wówczas praktycznie bez echa.

Jakie zalecenia zawiera raport C40?

Sprawa została nagłośniona w lutym za sprawą artykułu „Dziennika Gazety Prawnej”, w którym przeanalizowano treść wspomnianego dokumentu.

Z artykułu wynika, że raport wyznacza miastom zrzeszonym w C40 takie cele jak np. dążenie do zredukowania do 16 kg rocznie na mieszkańca ilości spożywanego mięsa, nabiału do 90 kg, nowych ubrań do 8 sztuk czy jednokrotnego lotu – tj. w tę i z powrotem – raz na dwa lata. Wspomniane cele mają formę zaleceń, a ich zrealizowanie leży w gestii lokalnych władz.

Lawina krytyki pod adresem Trzaskowskiego

Spotkało się to z lawiną krytyki, przede wszystkim ze strony polityków Zjednoczonej Prawicy. Nie brakowało mocnych opinii, że realizacja wspomnianych założeń przypominałaby ograniczenia wprowadzone w epoce komunizmu, np. reglamentację mięsa.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski bronił się, że raport C40 zawiera jedynie zalecenia oraz nie jest w żaden sposób wiążący.

– To taki program „Korea Północna Plus”. Chyba prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ujawnił zręby programu PO, który tak skrzętnie jest skrywany przed Polakami – skomentował sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Poseł PO: Moim zdaniem bzdurne i głupie

Warto dodać, że krytyka raportu pojawiła się również w szeregach Platformy Obywatelskiej. Poseł Marcin Kierwiński zaznaczył, że założenie C40 są niemożliwe do wprowadzenia w ramach obowiązującego prawa w Polsce i zaapelował, aby „zajmować się poważnymi kwestiami”.

– To są przemyślenia jakichś bliżej nieokreślonych osób, które są kompletnie nie do zaimplementowania w Polsce i są moim zdaniem bzdurne i głupie – ocenił Kierwiński.

PiS publikuje spot: Oto program Platformy Obywatelskiej

We wtorek, 28 lutego, Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych spot, w którym powrócono do sprawy kontrowersyjnego raportu i skrytykowano Trzaskowskiego i jego ugrupowanie polityczne.

„Ograniczenia w ramach agendy C40! Oto program Platformy Obywatelskiej: Chcą decydować o naszej wolności!” – czytamy w opisie trwającego bisko dwie minuty nagrania.

Przestawiono w nim wybrane założenia raportu i wyjaśniono, co oznaczałyby one w praktyce, np. limit 16 kg mięsa rocznie na mieszkańca oznaczałby średnio 4 dag dziennie.

Spot zawiera fragmenty wypowiedzi Trzaskowskiego

Główną intencją autorów spotu było jednak zarzucenie Trzaskowskiemu hipokryzji, co mają potwierdzać fragmenty jego publicznych wypowiedzi.

– 2050 na 100 proc. Razem z C40 – z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym – mamy dokładny plan, jak do tego dojść (...) Ja nie będę mówił tylko o tym, co zrobimy. My po prostu część tych rzeczy robimy w Warszawie już. Jak będziemy rządzić [chodzi o wygraną PO w wyborach parlamentarnych – red.] to będzie szybciej – brzmi fragment wypowiedzi Trzaskowskiego z ubiegłorocznego Campusu Polska Przyszłości.

twitterCzytaj też:

Poważny kandydat z PiS-u na prezydenta Warszawy. Usłyszał dwa warunkiCzytaj też:

Kuriozalne słowa Patryka Jakiego. „Wczoraj kupiłem sześć nowych ubrań”