Niecodzienny moment w „Faktach” TVN. Wydano oświadczenie ws. głośnego reportażu

W dzisiejszym wydaniu „Faktów” Grzegorz Kajdanowicz odczytał oświadczenie w sprawie reportażu Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3”. Z materiału wynika, że Karol Wojtyła miał tuszować przypadki pedofilii w kościele w czasach, gdy sprawował funkcję metropolity krakowskiego.

„Franciszkańska 3”. Oświadczenie ws. reportażu w „Faktach” TVN

– Reportaż „Franciszkańska 3" jest efektem wielomiesięcznej pracy, opartej na wieloźródłowych dokumentach, relacjach świadków i – co najważniejsze – dający głos samym ofiarom. Przeszedł kilkuetapową weryfikację i powstał zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskimi. Rolą niezależnych i rzetelnych mediów jest pokazywać fakty, nawet jeśli są bolesne i trudne do przyjęcia. Każdy z państwa może reportaż samodzielnie ocenić. Jest on dostępny w TVN24 GO – powiedział dziennikarz.

Publikacja reportażu wywołała lawinę komentarzy. W czwartek 9 marca Sejm przyjął specjalną uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Elżbieta Witek wygłosiła orędzie, w którym podkreśliła, jak ważną rolę odegrał papież Polak. – Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie – powiedziała marszałek Sejmu. – Nie dajmy się podzielić. Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku, bohaterze naszej wolności, świętym Janie Pawle II – zaapelowała na zakończenie.

Głos w sprawie zabrał też m.in. episkopat. Jak czytamy w komunikacie, rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak poprosił o komentarz o. Adama Żaka, koordynatora KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz ks. Piotra Studnickiego, kierownika biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Duchowni orzekli, że „sprawiedliwa ocena działań Wojtyły wymaga dalszych badań archiwalnych”.

