Zniszczono samochód TVP na Śląsku. Znaleziono „duży kamień”

Do zdarzenia doszło w środę w centrum Katowic. – Samochód był zaparkowany przed budynkiem katowickiego sądu przy ul. Andrzeja, reporterzy TVP Katowice wykonywali w budynku nagrania – powiedziała serwisowi „Press" podkom. Agnieszka Żyłka, oficer prasowy katowickiej komendy miejskiej policji.

Uszkodzenia nie są duże. Dotyczą jedynie przedniej szyby, ale zgodnie z prawem taki samochód nie może zostać dopuszczony do ruchu. Głos w tej sprawie zabrała Telewizja Polska. „O akcie wandalizmu pracowników naszej stacji poinformowali ochroniarze budynku. Nasza ekipa zastała rozbitą przednią szybę samochodu a obok duży kamień. Sprawców nie udało się złapać na gorącym uczynku. Sprawę zgłoszono policji” – poinformowała TVP. Funkcjonariusze nadal poszukują sprawcy.

Siedziba Radia Szczecin oblana farbą

Na stronie TVP możemy przeczytać, że „od kilku dni trwa zmasowany atak na pracowników mediów publicznych”. Jest to odniesienie do aktu wandalizmu, do którego doszło w Szczecinie po śmierci syna posłanki PO Magdaleny Filiks. Drzwi wejściowe do siedziby Radia Szczecin zostały oblane farbą, a na chodniku przed budynkiem pojawił się napis „Macie krew na rękach”.

