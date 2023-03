Szokujące sceny podczas rekolekcji dla uczniów. Kuria reaguje

Lokalny portal tylkotorun.pl podał, że podczas rekolekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które odbywały się w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu, przed ołtarzem odegrano scenkę, w której mężczyzna szarpał, wyzywał i ciągnął za smycz półnagą kobietę. Krzyczał też wulgarne i poniżające słowa. – Zamknij ryj, szmato! Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Jesteś moim kundlem! – słychać na nagraniu, które trafiło do sieci.

Szokujące sceny w czasie rekolekcji

Tylkotorun.pl podał, że w świątyni byli obecni katecheci i nauczyciele, ale nie zareagowali. Z kolei Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który udostępnił wideo, podkreślił, że część młodzieży wyszła z kościoła.



„Sceny przypominające brutalne filmy BDSM oglądały dzieci i młodzież w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu. Jak udało nam się ustalić, organizatorem rekolekcji zawierających perwersyjne sceny był Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej” – czytamy. Ośrodek wskazał, że „polski kodeks karny zakazuje pokazywania dzieciom scen z użyciem przemocy, zwłaszcza nacechowanych elementami przemocy seksualnej” i poinformował, ze w związku z tym złoży zawiadomienie do prokuratury. O sprawie poinformowane zostało kuratorium.

Jest zawiadomienie do prokuratury

Pisma do obu instytucji skierowała też posłanka Lewicy z Torunia Joanna Scheuring-Wielgus. Wicekurator kujawsko-pomorska Maria Mazurkiewicz poinformowała jednak, że kuratorium „nie widzi powodów do interwencji w tej sprawie”.

Ks. Mariusz Piotr Wojnowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej, poinformował w rozmowie z tylkotorun.pl, że rekolekcje współprowadziła „grupa z zewnątrz, spoza diecezji”. Stwierdził, że „jeśli zaś chodzi o tę scenę” to „jest mu przykro, bo trochę poniosły ich emocje” i zapowiedział wystosowanie przeprosin.

Kuria przeprasza

Do sprawy odniosła się też toruńska kuria, która wyraziła „głęboki żal” z powodu takiego przebiegu rekolekcji. „Przepraszamy ich uczestników, rodziców i wszystkich tych, których dotknęła inscenizacja przedstawiona przez osoby prowadzące spotkanie” – czytamy w oświadczeniu przekazanym TVN24 przez rzecznika kurii ks. Pawła Borowskiego.

„Zdajemy sobie sprawę, że sceny, do jakich doszło w trakcie wydarzenia, nigdy nie powinny mieć miejsca. Młodzi ludzie spotkali się z obrazami, które na wydarzeniu religijnym z ich udziałem są nie do zaakceptowania. Inscenizacja połączona z licznymi wyzwiskami i wulgaryzmami sprowokowała słuszne pytania o to, czego w ten sposób uczymy młodzież i dzieci” – stwierdzono.

