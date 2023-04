Emocje na spotkaniu z nowym ministrem rolnictwa. „Zrobił pan show”

Nowy minister rolnictwa Robert Telus pojawił się w Rakołupach Dużych (woj. lubelskie), gdzie spotkał się z organizacjami rolniczymi z Polski oraz Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji. Tematem rozmów była kwestia importu produktów rolnych z Ukrainy oraz ochrony rynków wewnętrznych. Polityk w spotkaniu uczestniczył godzinę.

Gorąca było już na samym początku. Okazało się, że pomimo wcześniejszych wypowiedzi na spotkanie nie zaproszono przedstawicieli „Oszukanej wsi” – poinformował portal farmer.pl. Przedstawiciele stowarzyszenia w przerwie próbowali dojść do głosu, ale zostali uciszeni.

Wymiana zdań nowego ministra rolnictwa z rolnikami. „Nie było czasu na argumenty”

Na koniec doszło do wymiany zdań Telusa z rolnikami. – Nie było czasu na argumenty, zrobił pan show. Mieliśmy pomóc ukraińskiemu zbożu trafić do głodującej Afryki, a trafiło do polskich magazynów – powiedziała jedna z osób na spotkaniu, cytowana przez Interię.

– Sprawa jest tak ważna. Rynek rolny załatwiony jest na dwa lata, a pan przyjeżdża na godzinę i mówi, że nie ma czasu? My próbujemy panu podpowiedzieć, co należy zrobić, a pan udaje, że nie ma czasu – dodał Tadeusz Szymańczak, rzecznik Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Gorzka ocena spotkania z Robertem Telusem. Władysław Serafin: Nie było dobre

Władysław Serafin z Kółek Rolniczych stwierdził, że „dla niego spotkanie nie było dobre”. Ocenił, że „minister nic nowego nie powiedział, tylko opowiadał rzeczy znane z telewizji”.

Michał Kołodziejczak z AgroUnii przekonywał, że na spotkaniu „nie było konkretów”. Według Kołodziejczaka Telus spotkaniem chciał „kupić sobie czas”. Z kolei po konferencji nowego ministra rolnictwa lider AgroUnii zarzucił mu, że zrobił „szopkę”.

