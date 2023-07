Kto stoi za Mentzenem i Konfederacją? „Jest łącznikiem między PiS-em i Konfederacją”

– Jest łącznikiem między PiS-em i Konfederacją. Jeśli po wyborach doszłoby do koalicji, to on będzie prowadził w tej sprawie zakulisowe rozmowy – mówi o Przemysławie Wiplerze polityk PiS.

O Przemysławie Wiplerze zrobiło się ostatnio głośno z powodu nieobronionego doktoratu. Jego praca była zatytułowana „Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji jako nadzwyczajna instytucja”. – Podobno praca była dobra, ale uwalili go, bo nie potrafił o niej dobrze opowiedzieć na obronie – mówi nasz rozmówca, wieloletni znajomy Wiplera. Były polityk, obecnie właściciel firmy PR-owskiej FiveRand ma zdaniem naszych informatorów wciąż zakulisowo uczestniczyć w życiu politycznym. – To Wipler stoi za Mentzenem. Wykreował jego wizerunek i to bardzo skutecznie. Mentzen z osoby nierozpoznawalnej, której nie ma w Sejmie, stał się wschodzącą gwiazdą polityki – mówi nasz rozmówca z PiS.