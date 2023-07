20-latek zmarł w centrum Łodzi. Został siłą wyciągnięty z samochodu

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek 20 lipca około godziny 2 w nocy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi. 20-latek wraz ze swoją 15-letnią dziewczyną przyjechał samochodem na stację benzynową. W pewnej chwili w pobliżu auta pojawiło się dwóch mężczyzn.

Tajemnicza śmierć 20-latka w Łodzi

Z relacji RMF FM wynika, że kierowca został siłą wyciągnięty ze swojego auta. Napastnicy mieli się z nim szarpać, a następnie wsiąść do samochodu i odjechać. Po chwili 20-latek miał się zacząć słaniać na nogach, a następnie upaść na chodnik i stracić przytomność.

Na miejsce zostało wezwane pogotowie. Kiedy ratownicy medyczni przybyli na miejsce, stwierdzili zgon młodego mężczyzny. Okoliczności śmierci mężczyzny bada Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, pod nadzorem której sprawę badają policjanci. Służby nie wiedzą na razie, co doprowadziło do śmierci 20-latka. – Na ciele mężczyzny nie było obrażeń, które pozwoliłby na stwierdzenie na tym etapie, co przyczyniło się do jego śmierci – poinformowała aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

