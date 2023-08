Niemiecka ambasada uczciła powstanie warszawskie. „Na znak wstydu”

Przy okazji 79. rocznicy powstania warszawskiego niemieckie placówki dyplomatyczne w Polsce postanowiły upamiętnić walkę Polaków o niepodległość. Już wcześniej miały w zwyczaju takie działania, jednak tym razem wpis, którym poinformowali o akcji, był wymowniejszy niż kiedykolwiek.

„Na znak wstydu”

Ze względu na rocznicę flagi we wszystkich placówkach, nie tylko tej w Warszawie, opuszczone zostały do połowy. Zobaczyć to możemy poza stolicą we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Opolu. Analogiczne działania podjęte zostało m.in. przy okazji 1 września, czy też przy zeszłorocznej rocznicy powstania warszawskiego.

„Dziś, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, wszystkie niemieckie placówki dyplomatyczne w Polsce na znak żałoby i wstydu opuściły flagi do połowy masztu. Pamiętajmy o ofiarach, niech los będzie dla nas ostrzeżeniem na przyszłość. Nigdy więcej” – napisała na Facebookowym profilu Ambasada Niemiec.

Niemiecka ambasada użyła słów Jana Pawła II

To ostatnie zdanie odnosi się do słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II przy okazji 50. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. „Nigdy więcej wojny! To pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości” – mówił wówczas papież.

Obchody 79. rocznicy powstania warszawskiego

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Z okazji jego 79. rocznicy w całej stolicy trwają liczne obchody. W poniedziałek, dzień poprzedzający rocznicę, odbyła się specjalna msza polowa, w które udział wzięli m.in. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Tam także pojawili się przedstawiciele niemieckiej ambasady.

W samym dniu rocznicy kluczowym elementem będzie godzina 17:00, czyli godzina „W”. Wówczas w całym mieście zawyją syreny alarmowe. Pełen plan obchodów można znaleźć tutaj.

