Kto za Kaczyńskiego? Polityk PiS wskazuje konkretnego kandydata

PiS nie zdobył w wyborach parlamentarnych wystarczającej liczby głosów, by stworzyć samodzielny rząd. Nic nie wskazuje też na to, by rządząca dotychczas partia miała szansę na stworzenie większościowej koalicji. Eksperci wskazują, że w związku z tym należy mówić o wyborczej porażce, co w konsekwencji może doprowadzić do zmian w kierownictwie partii.

Kaczyński straci prezesurę?

W ocenie socjologa Wojciecha Rafałowskiego, zmiany mogą objąć nawet najważniejszą pozycję w PiS. Jego zdaniem Jarosław Kaczyński może przestać pełnić funkcję prezesa partii. Jak stwierdził następcą obecnego szefa partii może zostać Mateusz Morawiecki, ale możliwe, że o fotel Kaczyńskiego pokusi się również Beata Szydło.

Zupełnie inaczej postrzega tę sprawę polityk PiS, który rozmawiał na ten temat z SuperExpressem. W jego opinii Kaczyński pozostanie prezesem do końca swojej kadencji, a jego następcą zostanie obecny prezydent. – Jest oczekiwanie, że po skończonej kadencji Andrzej Duda mógłby objąć stery PiS. Przecież Jarosław Kaczyński i tak mówił, że to jego ostatnia kadencja, która kończy się w 2025 r., czyli wtedy, kiedy kadencja prezydenta. Wszystko by się ładnie spięło – stwierdził rozmówca dziennika.

Jego zdanie podziela również poseł Kukiz'15 Jarosław Sachejko, który uważa, że Duda sprawdziłby się w tej roli, bo jest świetnym politykiem. – Widzimy jak sobie radzi z wieloma konfliktami, jakie są w Polsce i to poparcie dla prezydenta jest bardzo duże – stwierdził parlamentarzysta w rozmowie z serwisem polityka.se.pl.

Jak do tej pory największą zmianą w kierownictwie PiS jest odejście ze stanowiska Krzysztofa Sobolweskiego, który w pełnił funkcję sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości. W kuluarach mówi się również, że Mariusz Błaszczak przejmie od Ryszarda Terleckiego funkcję szefa klubu PiS.

