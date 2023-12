Zadała 3-letniej córce ciosy nożem kuchennym. Zasłużyła „na najwyższy wymiar kary”

Zdarzenie miało miejsce na początku maja 2021 roku. (Wówczas) 26-letnia kobieta miała doprowadzić do śmierci własnej córki – informował TVN24. Dziewczynka trafiła do szpitala, jednak nie udało się jej uratować – zmarła podczas operacji.

„Nie chciała zostawiać dziecka samego”

Kobieta miała m.in. dusić dziecko. Same ciosy zadała natomiast w okolicy serca. Wkrótce ją zatrzymano, a następnie przesłuchano – przyznała się do czynu, ale nie do winy. – Twierdzi, że chciała popełnić samobójstwo, a że nie chciała zostawiać dziecka samego– najpierw je zabiła, a potem nie była w stanie targnąć się na swoje życie – przekazał wówczas redakcji Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Kobieta po zdarzeniu przez telefon o wszystkim opowiedziała znajomemu. Mężczyzna następnie zadzwonił na policję. Zarzut zabójstwa w międzyczasie zmodyfikowano – zakwalifikowano przestępstwo jako popełnione ze szczególnym okrucieństwem. W toku śledztwa ustalono, że podczas feralnego dnia kobieta miała być trzeźwa i poczytalna.

Zapadł nieprawomocny wyrok

Sprawa toczyła się od marca 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Rok później sąd skazał kobietę na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok był nieprawomocny. Obrońca kobiety zawnioskował o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania z uwagi na niepoczytalność swojej klientki – podaje Wirtualna Polska.

Jeśli nie byłoby podstaw, by wyrok uchylić, a postępowanie umorzyć, w apelacji wnioskowano też o jego zmianę. Obrońca chciał nadzwyczajnego złagodzenia kary, wciąż powołując się na ograniczoną poczytalność matki zmarłego dziecka. Jeśli poprzednie wnioski nie zostałyby uwzględnione, chciał, by klientka mogła ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie wcześniej, niż po 50 latach, co znalazło się w wyroku – informuje Polska Agencja Prasowa.

Skazana prawomocnie na dożywocie

Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał poprzednią karę dożywotniego więzienia dla 28-latki. Zmieniono jednak część o przedterminowym warunkowym zwolnieniu – kobieta będzie mogła się o nie ubiegać wcześniej niż po 50 latach.

„Oskarżona w pełni zasługuje na najwyższy wymiar kary” – uzasadniał poznański sąd, podaje redakcja Polsat News. Mówiono też o opinii biegłych, którzy ocenili, że kobieta cierpi na zaburzenia osobowości. Ustalono, że „nie jest osobą chorą psychicznie”. W chwili popełnienia przestępstwa była więc w pełni poczytalna.

Myśli samobójcze – pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia twojego bądź drugiej osoby zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

