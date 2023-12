Fundusz Kościelny i rekompensata dla TVP. Donald Tusk stawia sprawę jasno

W czasie kampanii wyborczej Donald Tusk zapowiadał zniesienie rekompensaty dla mediów publicznych z budżetu państwa. Politycy KO deklarowali, że zapisana w budżecie wielomiliardowa dotacja zostanie przeznaczona na wsparcie dziecięcej onkologii.

Co z dotacją dla TVP?

W połowie tygodnia Donald Tusk przekonywał, że nie ma żadnego powodu, żeby TVP kosztowała miliardy złotych polskiego podatnika. — Takie media publiczne, jakie są w tej chwili, w ogóle nie zasługują na finansowanie z kieszeni podatnika. Więc my jesteśmy przygotowani na ewentualne dofinansowanie mediów publicznych po uzdrowieniu sytuacji. Na razie nie przewidujemy pieniędzy dla mediów publicznych – tłumaczył.

Tymczasem 21 grudnia Sejm przyjął ustawę okołobudżetową, w której poza wyczekiwanymi pieniędzmi dla nauczycieli znalazła się także hojna dotacja dla mediów publicznych. Ma wynieść blisko 3 mld zł. Politycy KO podkreślają, że jest to dotacja warunkowa, która ma zostać o połowę zmniejszona.

Fundusz Kościelny zostanie zlikwidowany?

Kontrowersje wzbudził także pomysł likwidacji Funduszu Kościelnego. Taki pomysł przewijał się w kampanii wyborczej, jednak nie został zapisany w umowie koalicyjnej. Minister finansów Andrzej Domański przyznał, że na taki krok nie zgadza się Trzecia Droga.

Do Funduszu Kościelnego co roku z budżetu państwa płynęły setki mln złotych. Pieniądze służą duchownym m.in. do wyrównania emerytur dla księży o najniższych świadczeniach, jak również przeznaczane są na remonty czy utrzymywanie obiektów sakralnych.

Donald Tusk komentuje

Głos w tej sprawie zabrał Donald Tusk. „Zainteresowanych pragnę uspokoić: sprawą Funduszu Kościelnego oraz przeniesienia środków z TVP na onkologię dziecięcą zajmiemy się w najbliższą środę na Radzie Ministrów” – zapewnił premier we wpisie w mediach społecznościowych.

