Beata Szydło uderzyła w Adama Bodnara. Takiej reakcji się nie spodziewała

Adam Bodnar w TVN24 zaznaczył, że „spojrzał” na niektóre sprawy, które „budziły zainteresowanie opinii publicznej” i skierował do prokuratora krajowego Dariusza Barskiego pisma z pytaniami o dalsze plany i działania śledczych. Dodał, że „na więcej mandat prokuratora generalnego nie pozwala” i nie może „zaglądać do każdego śledztwa”, jak robił to Zbigniew Ziobro.

Adam Bodnar o prokuraturze. Nawiązał do Zbigniewa Ziobry

– Czym innym jest się dowiadywanie o tym, co się w sprawie dzieje, bo prokurator generalny jednak ponosi odpowiedzialność, a czym innym jest ingerowanie w tryb, czyli mówienie „musicie zrobić koniecznie to i to” – powiedział. – Myślę, że nie raz mieliśmy takie sytuacje, gdzie były nakazywane bardzo konkretne czynności i działania, które powinny być podjęte w ramach prokuratury – dodał Bodnar w nawiązaniu do pracy swojego poprzednika.

„Zgodnie z Konstytucją RP posłowie i senatorowie nie mogą pełnić obowiązków prokuratorskich. Adam Bodnar publicznie ogłosił, że osobiście przejął kilka spraw. Oznacza to, że jego działania stoją w sprzeczności z Konstytucją RP – i żadne zaklęcia sprzyjających mu dziennikarzy tego nie zmieniają. Pani Marszałek Senatu musi wygasić senatorski mandat Bodnara” – napisała w mediach społecznościowych Beata Szydło.

Poseł Polski 2050 odpowiedział Beacie Szydło. „Niech pani wyjmie belkę z własnego oka”

„A ręczne sterowanie postępowaniami przez Ziobrę? A naciski na sędziów i prokuratorów, aby byli przychylni władzy PiS? A przenoszenie prokuratorów o 300 km? A cofanie tym, kogo się nie lubi delegacji? A nagłe cofnięcie aktu oskarżenia i umorzenie sprawy ws. Daniela Obajtka? To tylko przykłady. Nieliczne. Najpierw niech pani wyjmie belkę z własnego oka, zanim zacznie szukać u innych czegoś, czego i tak nie ma…” – odpowiedział jej poseł Polski 2050 Rafał Śliz.

Do dyskusji włączyła się również Róża Thun. „Ona, biedaczka, nie rozumie słowa mówionego… już o słowie pisanym nie wspominając… więc litością i współczuciem obdarzyć by należało…” – dodała europarlamentarzystka partii Szymona Hołowni.

