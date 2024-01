Jak zapominamy o #MeToo, wojna rządu z prezydentem i instrukcja obsługi wizerunku nauczyciela. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„#MeToo w Polsce”. – Nowej fali #MeToo ani procesów nie będzie. Liczę jednak na refleksję mężczyzn nad tym, w jaki sposób traktują kobiety – zapowiada w wywiadzie Krystyny Romanowskiej dr Magdalena Grzyb z UJ zajmująca się przemocą wobec kobiet.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Wojna prezydenta z rządem”. Prezydent gości skazanych polityków, żeby uchronić ich od więzienia. Rząd nasyła policję do Pałacu Prezydenckiego, by siłą wyprowadziła Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obie strony oskarżają się wzajemnie oraz grożą przyszłą odpowiedzialnością – analizuje Eliza Olczyk.



„Wokół rozliczeń”. Polityk opozycji: – Rządzący zajęli się sprawdzaniem, kto ile zarabiał w spółkach Skarbu Państwa. Potem dają przecieki do mediów i wychodzi, że politycy partii Kaczyńskiego to złodzieje. Szczegóły w tekście Joanny Miziołek.

„Nudna komisja śledcza”. Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych na razie nie jest spektaklem ciekawym. Widać za to, że śledczy z koalicji rządzącej szukają haka na Jarosława Kaczyńskiego. Na razie bezskutecznie. Więcej w tekście Elizy Olczyk.

„Sejmowe rachunki: 460 czy 358”. Kandydaci, którzy startowali z tych samych list, co Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, mogą stanąć przed dylematem: czy objąć po nich mandat? Obecnie ewentualni następcy ucinają temat – pisze Piotr Barejka.

„Kościół – koniec doktrynalnej jedności”. Kościół katolicki – na naszych oczach – się zmienia. I nie chodzi tylko o decyzje liberalizujące podejście duszpasterskie do rozwodów czy związków osób tej samej płci, ale także o wyraźniejszą zgodę na to, by Kościół stał się wspólnotą „różnych prędkości” – pisze Tomasz P. Terlikowski.

„Odszedł prorok”. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – brodaty, ciemnooki, wiecznie zabiegany ksiądz, którego hierarchia kościelna szczerze nie lubiła, mówił i robił rzeczy, które wielokrotnie wyprzedzały refleksję Kościoła instytucjonalnego – wspomina Tomasz P. Terlikowski.

„Złe wzorce męskości”. – Jakub Rzeźniczak powinien przeprosić swoje partnerki. A potem zostać ambasadorem jakiejś marki produkującej prezerwatywy – mówi Krystynie Romanowskiej dr Katarzyna Szumlewicz z UW.

„Kiepski wygląd to niski prestiż”. Podstawową zmianą, jakiej nauczyciele powinni dokonać, żeby zmienić swój odbiór społeczny, jest zmiana wizerunku i powierzchowności – postuluje Sebastian Walczak, jeden z nich.

„Powroty od kochanków”. Obecnie w swojej pracy zajmę się przypadkami, kiedy jeden z partnerów wyprowadza się z domu do kochanka/kochanki, ale po pewnym czasie decyduje się na powrót. Po jakim czasie wracają? – felieton Zbigniewa Lwa-Starowicza.

„Badania płatności w Polsce”. Krótsze opóźnienia w płatnościach: kiedy nadejdzie dobry czas dla biznesu? Publikacja ekonomiczna Coface.

„Start czy raczej falstart”. Ruszyły prace nad rządowym projektem dopłat do kredytów hipotecznych. Wygląda jednak na to, że program „Mieszkanie na Start” też nie poprawi sytuacji na rynku mieszkań – wyjaśnia Krzysztof Oppenheim.

„W 2024 roku internet się zmieni”. Nadchodzący rok może być na rynku cyfrowym renesansem personalnego podejścia do klienta, troski o jakość jego doświadczenia – przewiduje w rozmowie z Marcinem Makowskim amerykański ekspert Marc Karasu.

„Wielki blef Rosji”. Rosyjska propaganda opiera się głównie na kreatywnej księgowości, mającej maskować fakt, że w 2024 roku wojenne plany Kremla zależeć będą głównie od dobrej woli reżimów w Iranie i Korei Północnej – ostrzega Jakub Mielnik.

„Trzeba szybko reagować na zagrożenia”. W Polsce nadal nie docenia się wagi ochrony ludności w czasie wojny. A przecież to Naród ma przetrwać kataklizm wojny. Brak jest tego w strategii bezpieczeństwa państwa, bo temat nie należy do łatwych – pisze gen. Waldemar Skrzypczak.

„Prawda nie do końca prawdziwa”. „Łabędzie”, nowa książka Jacka Dehnela, to niezwykła opowieść o tym, że nic nie jest takie, jak się wydaje. Dehnel wpadł w labirynt prawd, półprawd i stworzył utwór nieprzewidywalny. Poleca Leszek Bugajski.

„Miś w sarmackim kontuszu”. – Być może jednak naszą najważniejszą cechą narodową jest poczucie humoru – o fenomenie serialu „1670”, który szturmem zdobywa serca Polaków, mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej aktor Michał Sikorski.

