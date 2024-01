Tusk kontynuuje politykę PiS? Prawie 100 zdarzeń, których miało już nie być. Teraz mówi się o „zawróceniach”

Nowy rząd push-backów nie zlikwidował, mówi za to o „zawróceniach”, które mają być „etyczne”. To oburzyło aktywistów, którzy domagają się zmian w przepisach, o co apeluje również RPO. – Mamy ekspertyzę z dokładną instrukcją – mówi „Wprost” Kalina Czwarnóg z Fundacji Ocalenie.

Gdy politycy PiS grzmieli w kampanii wyborczej, że Donald Tusk chce zburzyć mur na granicy z Białorusią, obecny premier odpowiadał: „mur musimy zbudować, bo go nie ma, przecież to jest fikcja”. Sugerował, aby w referendum zapytać, czy „jesteś za przywróceniem kontroli na granicy polsko-białoruskiej” i „skuteczną kontrolą napływu migrantów do Polski”. Jeszcze przed powołaniem nowego rządu Marcin Kierwiński potwierdzał, że o burzeniu muru nikt nie myśli, a granica ma być „uszczelniona”. Niedługo potem polityk KO objął stanowisko szefa MSWiA, a zapytany o push-backi przyznawał, że „wie o emocjach, jakie ta sprawa wywołuje”. Zapewniał, że resort zlecił „stosowne opracowania prawne” i będzie na ten temat rozmawiał ze Strażą Graniczną. – Polska granica musi być jeszcze bezpieczniejsza niż teraz, ale bezpieczeństwo nie wyklucza elementarnego człowieczeństwa – deklarował nowy minister, do którego kilka dni później wpłynęło pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich. Marcin Wiącek zaapelował o zmiany w przepisach i alarmował, że najważniejszym problemem „wymagającym pilnego rozwiązania” są właśnie push-backi, czyli – jak wyjaśnił RPO – zawracanie cudzoziemców do linii granicy państwowej tuż po zatrzymaniu, bez dokonania oceny ich sytuacji faktycznej i prawnej. Przypominał, że taką możliwość wprowadziła nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 marca 2020 roku, a przepisy „uniemożliwiają w praktyce cudzoziemcom poszukującym ochrony międzynarodowej przekroczenie granicy”. „Osobom, które dokonały już tego wbrew przepisom prawa, odbiera szansę na skuteczne złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej” – zaznaczał Wiącek.